斯里蘭卡爆炸案新進展：所用炸藥受IS青睞

斯里蘭卡爆炸案新進展：炸藥為IS青睞的“撒旦之母”（圖片來源：法新社） 中評社北京5月22日電／在斯里蘭卡連環爆炸案過去一個月後，調查工作近日又有新進展。調查人員向媒體透露，襲擊者使用的炸藥為“伊斯蘭國”（IS）所青睞的“撒旦之母”，這表明襲擊者們與IS恐怖分子有著直接接觸。



綜合法新社等媒體21日報道，斯里蘭卡調查人員表示，4月21日在斯里蘭卡3座教堂和3座酒店引爆的炸藥是由本地激進穆斯林組織NTJ製造的，但他們運用的是來自IS恐怖分子的專業知識。



據悉，調查人員在事故現場發現的是一種名為TATP（三過氧化三丙酮）的爆炸物。因其敏感易爆且易於製造，所以被IS稱為“撒旦之母”，且備受這一組織青睞。IS此前曾多次使用“撒旦之母”炸藥展開襲擊，像是在2015年的巴黎爆炸案和2017年的布魯塞爾襲擊事件中都是如此。調查人員最初曾認為襲擊者使用的是C4炸藥，這是泰米爾猛虎組織叛亂分子喜歡的武器，但法醫檢驗後確認襲擊中使用的是比C4更容易燃燒的“撒旦之母”。



雖然IS明顯在為斯里蘭卡襲擊事件準備爆炸物方面發揮了作用，斯里蘭卡方面仍在繼續調查兩個組織間的關係究竟有多深。“這不是通過觀看視頻就可以學會的，這項技術需要面對面傳授。”一位匿名官員這樣表示。



此次調查還證實，斯里蘭卡警方1月份曾緝獲了220磅的原始TATP爆炸物。目前斯里蘭卡當局正在調查自殺式炸彈襲擊者和外國嫌犯的旅行記錄，以了解相關的炸彈製作課程是在何時何地進行的。自爆炸案發生以來，斯里蘭卡安全部隊已經展開了一系列的行動。警方發言人19日曾表示，目前有89名嫌犯被拘留。



斯里蘭卡於4月21日複活節期間發生連環爆炸事件，造成超過250人死亡，數百人受傷。4月22日，斯里蘭卡衛生部長表示，這起襲擊由本地激進穆斯林組織NTJ策劃。23日，極端組織“伊斯蘭國”宣稱對斯里蘭卡連環爆炸案負責。5月4日，斯里蘭卡總統邁特里帕拉·西里塞納接受採訪時表示，相信“伊斯蘭國”是爆炸案的幕後黑手，並誓稱將在年底的大選前為國家帶來穩定，並將根除恐怖主義。



（來源：海外網）