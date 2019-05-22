韓日將舉行會談討論韓籍二戰勞工索賠判決

韓國外長康京和（圖片來源：環球網） 中評社北京5月22日電／韓國外交部21日表示，外長康京和將於22－23日出席在巴黎舉行的經合組織（OECD）部長級會議。與會期間，康京和將同日本外相河野太郎舉行雙邊會談。



據韓國《朝鮮日報》消息，韓國外交部發言人金仁澈表示，韓日外長將就韓國大法院判處日企賠償韓籍二戰勞工雙方共同關係事宜進行廣泛意見交流。



日本外務省20日向韓國政府提議舉行仲裁委員會討論韓籍二戰勞工對日索賠案。韓國外交部方面表示，將綜合考量慎重研議此事。但有觀測認為，成立仲裁委員會的可能性幾乎為零。根據1965年簽訂的《韓日請求權協定》，雙方可組建包括第三國委員在內的三人委員會仲裁無法通過外交渠道解決的爭端。第三國仲裁委員要由韓日政府各自任命的委員協商指定，而在雙方針鋒相對的情況下很難就指定第三國仲裁委員達成一致意見。



韓國外交部表示，康京和將於22日出席高級別討論會，就世界經濟展望及數字化轉型提出意見，並出席主席團主辦的晚宴。23日她將主持為實現可持續性發展和健康生活履行數字化行動承諾的討論會，並設宴勉勵經合組織和聯合國教科文組織的韓國籍員工。



此外，出席經合組織部長級會議期間，康京和還將會見秘魯外長，並同法國外長舉行第三次韓法外長戰略對話。



（來源：環球網）