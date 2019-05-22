學者指韓流今不如昔　蔡、賴有一定聲望

成功大學政治學系副教授蒙志成。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）“新台灣國策智庫”上午舉行“蔡英文就職三週年與“內閣”部會首長施政滿意度總體檢”民調發佈記者會。成功大學政治學系副教授蒙志成分析指出，高雄市長韓國瑜的支持者態度有極端化趨勢，雖然好惡分明、立場清晰的支持群眾，可能有助於鞏固內部提昇凝聚力，但可能帶來不支持者的強烈反對，這樣態度對於2020大選是否有利，有很大疑問。



記者會由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持，“新台灣國策智庫”執行委員、趨勢民調公司總經理吳世昌報告及分析民調結果，並邀請前研考會主委林嘉誠、台灣師範大學公民教育與活動領導學系副教授曾冠球、成功大學政治學系副教授蒙志成擔任評論。



蒙志成表示，韓國瑜去年大贏對手15萬票後，聲勢驚人，如今也表態願意參加國民黨初選民調。當時“韓流”興起，普遍認為韓所吸引的選票不只是傳同藍營支持者，更掌握了中間支持者，甚至綠營支持者，但經過這幾個月後，逐漸發現“韓粉”屬於強烈支持者，有極端態度、勇於表態。現在支持韓與當時支持韓的屬性已經不同。



他也說，現在民調都在講2020大選議題，韓國瑜聲勢這麼強有沒有機會選？但是從民調看來，他有很大問題，各項民調都是三成多支持，沒有超過四成，但是不支持擔任“總統”者，也是韓最高，他的支持群眾雙峰化，對於2020“總統”大選不見得有利，可能不支持韓的極端者，也會強烈反彈，甚至可能轉而支持其他人。



曾冠球表示，雖然欣賞度部分不一定直接反應在未來投票上，但是看得出來民進黨已經擺脫去年選舉陰霾，賴清德、蔡英文都有一定聲望，反而是“韓流”或是鴻海董事長郭台銘欣賞度落居第四、第五。未來不管是“蔡賴配”或是“賴蔡配”，兩人都有互補作用，至少在年齡層上有明顯互補加分作用。



曾冠球認為。蔡政府若小心出牌不犯錯，未來又成功營造大團結氣勢，對於國民黨會是警訊。國民黨可能沒有太大空間持續內耗，反而應該要積極出牌，主導選戰議題與節奏。