佐科連任總統　印尼部署數萬軍警防騷亂

5月21日，在印度尼西亞雅加達，現任總統佐科·維多多（中）與人們握手。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月22日電／幾乎沒有什麼先兆，印尼選舉委員會21日凌晨正式公布大選計票結果，宣布現任總統佐科成為勝出者。這比計劃中的日期提前一天。印尼選舉委員會這樣做被認為是為了避免騷亂。21日，佐科的競爭對手普拉博沃拒絕承認敗選，他的支持者則揚言號召百萬人於22日進行抗議示威。媒體分析認為，得票率上11%的領先優勢，既是對佐科首個任期的“信任票”，也是印尼對民族主義和信仰政治化的一次強有力的平衡。進入執政2.0時代，佐科面臨的困難顯然不會少。但印尼《雅加達郵報》稱，首先我們需要拭目以待，印尼的民主能否在22日通過考驗。



21日，數十名全副武裝的士兵守衛在印尼選舉委員會周邊。此前已經設置好的鐵絲網路障和防暴裝置，進一步印證了這裡的緊張氣氛。當天，部署在雅加達的士兵達數千名。在選舉委員門前，數百名普拉博沃的支持者與警方發生對峙。計票結果公布之前，印尼《商報》報道稱，雅加達山雨欲來風滿樓的氣氛，讓人感到暴力局勢似乎一觸即發，特別是號召大規模抗議的消息在社交媒體上瘋傳。印尼安塔拉通訊社21日援引國家警察局發言人德迪·普拉塞托的話說，“我們可以確認，今天已處於最高警戒狀態”。



據《雅加達郵報》報道，印尼選舉委員會公布的最終結果顯示，由印尼鬥爭民主黨及其聯盟推選的現任總統佐科和競選搭檔馬魯夫獲得超過8500萬張選票，得票率約為55.5%，而由大印尼行動黨及其聯盟推選的退役將軍普拉博沃和競選搭檔桑迪亞加則獲得逾6800萬張選票，約占44.5%。



“我們拒絕承認這個結果”，普拉博沃21日對當地媒體說，選舉存在大量舞弊情況，且選舉委員會公布大選結果日期與時間表不符。“我們將訴諸憲法支持的所有法律途徑。”印尼選舉委員會負責人阿里夫表示，敗選的候選人可以在3天內向印尼憲法法院提出異議。否則，選舉委員會24日將宣布任命佐科和馬魯夫為新一屆總統和副總統。



儘管普拉博沃敦促支持者保持和平，但他的陣營揚言22日在雅加達舉行大規模抗議。《雅加達郵報》21日報道稱，很多人正從外面向首都聚集，普拉博沃身邊的一些人甚至談論發動“人民力量”運動。香港《南華早報》說，反對派聲稱將有100萬人走上雅加達街頭。有人重提1998年百萬人抗議蘇哈托，但分析人士對是否能有這麼多參與者表示懷疑，現在印尼大部分人是支持佐科的。



《雅加達郵報》稱，讓可能的抗議活動更加複雜的是，印尼警方警告恐怖分子將在選後策劃襲擊。自今年以來，印尼警方反恐部門逮捕了至少68名恐怖主義嫌犯，其中有29人因涉嫌“策劃在5月22日集會掩護下發動襲擊”被捕。印尼國家警察局此前宣布，將在雅加達部署至少3.2萬名警察和安全人員以防止22日發生騷亂。目前，中國、美國等國駐印尼大使館都已發布安全提醒。



（來源：環球時報）