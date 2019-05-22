全國高速公路省界收費站取消進入倒計時 力爭2019年底前達標（圖片來源：上海證券報） 中評社北京5月22日電／國務院辦公廳日前公布《關於印發深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案的通知》（以下簡稱《通知》），要求力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站，提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。



交通運輸部副部長戴東昌近日向媒體表示，取消高速公路省界收費站是一項非常複雜的系統工程，為了確保完成這項目標任務，交通運輸部對四個方面工作的具體任務、時間安排、實施步驟進行了全面梳理和深入研究，細化實化方案，分解任務、落實責任，形成了路線圖、時間表，實施掛圖作戰。



具體時間安排是，5月底前印發各類方案和要求，包括技術標準、總體設計方案、工程建設方案等。6月到10月完成工程項目建設，包括收費車道改造、收費站改造、軟硬件提升等。11月開始進行聯調聯試，爭取12月底前具備實現新舊系統切換的條件。



“在此基礎上，適時組織實施系統切換，確保完成基本取消全國高速公路省界收費站的目標任務。”戴東昌說。



記者了解到，此前交通運輸部選擇江蘇和山東、四川和重慶作為試點，於2018年底取消了15個省界收費站。統計顯示，正常通行情況下，客車、貨車通過省界的時間分別由原來的15秒、29秒減少為取消後的2秒、3秒。



戴東昌表示，取消省界收費站，並不是取消高速公路收費，而是通過技術手段實現不停車快捷收費，車輛的身份識別、路徑記錄和不停車收費主要依靠ETC車載裝置實現，非ETC車輛則需要停車人工收費。這次制定的目標就是要確保在今年年底之前，快捷不停車的使用率達到90%以上，這樣才能保證整個路網運行通暢。



資料顯示，截至今年3月底，全國ETC用戶總量已達8072萬，汽車安裝率達到34%，高速公路ETC支付使用率約占45%，距離撤站要求還有很大差距。



對此，《通知》要求，制定印發加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案，按計劃要在5月底前完成。《通知》還提出，拓展服務功能，鼓勵ETC在停車場等涉車場所應用，以及加快現有車輛免費安裝ETC車載裝置，推動汽車預置安裝。



《通知》提出，2019年底前完成ETC車載裝置技術標準制定工作，從2020年7月1日起，新申請批准的車型應在選裝配置中增加ETC車載裝置。



（來源：上海證券報）