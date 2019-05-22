南方崛起論壇　學者：藍綠相爭南高難合作

台南大學行政管理學系邀學者專家舉辦 “2019府都協力南方崛起”城市發展菁英論壇”。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月22日電（記者 趙家麟）台南大學行政管理學系22日舉辦“2019府都協力南方崛起”城市發展菁英論壇，邀學者專家探討高雄、台南城市合作發展的相關議題，與會學者聚焦“中央政府”資源不均、造成地方爭奪、衝突，以及城市彼此之間不同政黨執政等現象，都是台灣城市發展面臨的難題。



去年九合一選舉，“韓流”刮起旋風，高雄由綠轉藍、換政黨執政，民進黨黃偉哲延續了台南的綠色執政，但只贏了5.7%。南台灣兩個“直轄市”因為韓國瑜因素及選舉變化，較過去受到各方更大的關注，學界也出現探討“南方崛起”、以南台灣為主的區域發展與城市行銷的相關議題。



由台南大學行政管理學系主辦的這場城市發展論壇，將主題設定為“府都協力南方崛起”。除了探討2018縣市長選戰後的地區治理與跨域管理情勢外，期望針對“府都協力中的地方發展與城市行銷”及“南方崛起下的地區管理與市政治理”等雙面向，就新市長上任後，台南與高雄雙城的地方發展問題與挑戰進行探討。



台南大學行政管理學系主任馬群傑表示，過去，地方政府財源長期依靠“中央”補助，現在，地方要主動創造資源，都市發展面臨傳統與新經濟結合，諸如地方創生、產業、農產外銷等，南高雙城可以策略聯盟的方式求取競爭優勢。



中興大學“國家政策與公共事務研究所”所長李長晏表示，全台六個“直轄市”成立以來，並沒有更好的發展，反而因為政黨為求執政，資源配置不均，地方爭奪愈烈，帶來更多的衝突，但對外面對國際卻沒有競爭力，既有的區域性聯合治理平台，在蔡政府上台後也已逐漸失去功能。



民進黨台南市議員陳怡珍表示，台南、高雄在交通、產業、觀光都可以進一步連結合作共榮，但目前兩市並沒有正式的官方合作平台，現任市長分屬不同政黨，基於政黨屬性不同或選舉利益考量 ，價值觀與治理方向整合有其難度，再加上行政本位主義或民代選區利益而變得阻礙重重。



論壇主持人之一的高雄大學法政學院院長廖義銘表示，韓國瑜的口號“高雄發大財”喊得響亮，但“發大財”的必要條件，必須資本與人才集中，且不能偏廢。至於南高合作，目前看兩市的政策與法規，條件並不利於未來南高合作。



論壇主辦單位邀請與談學者專家包括：台北大學公共事務學院院長黃朝盟、高雄大學法學院院長廖義銘、中興大學法政學副院長李長晏、前澎湖縣副縣長暨義守大學公共政策與管理學系教授林皆興、中山大學政治學研究所所長劉正山、成功大學政治學系教授丁仁方與蔣麗君、民進黨台南市議員陳怡珍、前台南縣長蘇煥智、中山大學公共事務管理研究所所長郭瑞坤、台南大學行政管理學系教授余明助、高雄輔英科技大學教授蘇嘉宏等。上下午議程分別由台南大學行政管理學系馬群傑主任與高雄市政府財政局長李樑堅主講引言。