若脫歐協議通關　將表決是否二次公投

中評社北京5月22日電／當地時間21日，英國首相特雷莎·梅再就新版“脫歐協議草案”進行演說。一番苦口婆心之後，梅姨提出一個大膽提議。



據英國BBC網站21日報道，梅姨稱將於6月初舉行的脫歐協議表決是“議員們的最後一次機會”，並試圖敦促議會支持她提出的新版草案。她還說，如果議員們支持脫歐協議草案，他們將有機會就“是否進行二次公投”進行投票表決。



演說中，梅姨再次懇求議員們聚集在一起，並稱如果他們拒絕新版協議，脫歐談判將變得“不太可能會成功”，“我已經妥協了，現在我要求你們也妥協。”梅姨甚至提到，她願意“提前放棄喜歡的工作”。她還指出，脫歐僵局已經為政治辯論帶來“腐蝕性”影響，並阻礙其他領域的發展。



BBC稱，雖然梅姨個人對二次公投持反對意見，但她也意識到議會對該議題的“真實和真誠”的感受。



近日，梅姨再就新版脫歐協議進行游說，她強調，政府已修改了原來脫歐協議草案中的多項內容。新版草案內容涉及對工人權利的保障、環境保護、北愛爾蘭邊境以及關稅議題。



然而，與之前的情況相似，各方均不看好。工黨方面表示，新版本是對現有草案的“重複”。英國保守黨成員雅各布·里斯－莫格說，現在提供的新版草案“比以前更糟糕”。



值得注意的是，在此前漫長的脫歐進程中，議員們已經連續三次否決了脫歐協議草案。不僅如此，英國政府與工黨的脫歐合作也宣告談崩。而6月的第一周，梅姨將帶著脫歐協議再次闖關議會。就目前看來，前景並不明朗。



（來源：人民日報海外版）