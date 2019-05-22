澳稀土企業關鍵時刻要在美國建廠

中評社北京5月22日電／澳大利亞稀土生產企業萊納斯（Lynas）20日宣布，將與美國藍線公司（Blue Line）合作在得克薩斯州建立一家稀土分離工廠。澳美公司這一行動正值敏感時刻，美國的不斷挑釁施壓加劇了美中貿易摩擦，而美國迄今沒有將稀土列上徵稅名單。當前，美國的稀土供應80%來自中國。



萊納斯公司的盤算



20日，萊納斯公司在一份聯合聲明中宣布，與美國藍線公司簽署諒解備忘錄，雙方將在美國得克薩斯州成立一家稀土分離工廠。這家合資工廠將由萊納斯公司控股。但由於諒解備忘錄僅僅是表達合作意向，其他細節尚未公布。



萊納斯公司是中國以外全球最大的稀土生產商，全球稀土供給份額約達12%，而藍線公司是美國領先的稀土產品加工商。雙方聯合成立的新公司，將成為中國以外僅有的分離中重稀土的大型製造商。路透社稱，擬組建的合資企業將把重點放在分離鏑、鋱等重稀土上。不過，也會分離輕稀土元素，包括釹和鐠。





此前，萊納斯公司被爆出在馬來西亞關丹市的工廠遭遇廢水、污染物處理問題。當地政府要求萊納斯先整改，才能拿到新許可證。萊納斯公司此時放出在美國建廠的消息，被認為是和馬來西亞政府討價還價。不過，萊納斯公司否認這兩者之間存在聯繫。另外，萊納斯公司今年3月被澳大利亞最大零售企業之一的西農集團出價15億澳元收購，但因估價過低而拒絕。分析人士認為，萊納斯公司公布建廠消息也可能是為了抬升股價。



路透社21日報道稱，萊納斯當日宣布計劃在2025年之前投入5億澳元用於提高產量，並將在西澳州設立初級加工廠，相關計劃還包括對在馬來西亞的加工廠進行投資。



“填補美國供應鏈的關鍵空白”