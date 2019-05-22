佐科2.0會帶來什麼？

中評社北京5月22日電／幾乎沒有什麼先兆，印尼選舉委員會21日凌晨正式公布大選計票結果，宣布現任總統佐科成為勝出者。這比計劃中的日期提前一天。印尼選舉委員會這樣做被認為是為了避免騷亂。21日，佐科的競爭對手普拉博沃拒絕承認敗選，他的支持者則揚言號召百萬人於22日進行抗議示威。媒體分析認為，得票率上11%的領先優勢，既是對佐科首個任期的“信任票”，也是印尼對民族主義和信仰政治化的一次強有力的平衡。進入執政2.0時代，佐科面臨的困難顯然不會少。但印尼《雅加達郵報》稱，首先我們需要拭目以待，印尼的民主能否在22日通過考驗。



大選結果公布數小時後，佐科21日在雅加達周邊地區發表勝選演講，承諾在下一個5年總統任期內推動國家實現繁榮和正義。《紐約時報》稱，佐科受到支持者搖滾明星一般的對待。57歲的佐科是一名溫和的政治家，對基礎設施建設充滿激情，以支持印尼的宗教和民族多樣性而出名。但67歲的蘇哈托前女婿普拉博沃指責他會把整個國家出賣給外國投資者。佐科打敗與強硬的伊斯蘭主義者結盟的普拉博沃，被認為是對民族主義和信仰政治化的一次強有力的平衡。



《華盛頓郵報》評論說，印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，是東南亞地區的民主制度前哨國家。雅加達精英圈子之外的佐科贏得第二個任期，可能會進一步鞏固該國20年來的民主進程。英國《金融時報》稱，基建是佐科上個任期的標誌性成績，接下來將繼續塑造他的第二任期。印尼已經在規劃新的基建項目以及其他民生工程，比如遷都。



不過，佐科即將面臨的挑戰不會比選戰中少。《金融時報》稱，如果印尼要增加人民財富，在全球更具競爭力，佐科需要側重勞動力市場、教育和醫療等領域的結構性改革，給外資更多開放性。不過，他的優勢不足以抵抗聯盟夥伴以及既得利益集團的掣肘。澳大利亞廣播公司認為，在印尼，發展主義將繼續，深遠改革卻不太可能。



新加坡《聯合早報》稱，眼下如果輸掉的任何一方能心平氣和接受結果，並呼籲支持者重歸團結，這將是印尼民主進程值得稱頌的發展。該報說，當前國際社會處於伊斯蘭化和伊斯蘭恐懼症抬頭並交互增強的時代，印尼有必要思考要在這樣的國際大環境中展現什麼樣的穆斯林民主國家形象。



“可以對佐科2.0有何期待？”香港“亞洲時報在線”21日評論說，在印尼正式宣布大選結果之後，最難的部分就開始了。