多國經濟官員講述為何看好中國經濟

中評社北京5月22日電／如果不達成協議，中國將損失慘重。”不久前，美國總統特朗普曾在推特上發出這樣的“警告”，並以此威脅中國盡快在談判中讓步。亦有媒體分析稱，美中貿易戰的升級加劇了人們對中國保持其增長勢頭的擔憂，尤其是中國經濟發展的長期前景將面臨嚴峻挑戰。不過，多國經濟領域官員20日在接受《環球時報》採訪時均表示，他們對中國經濟增長的中長期前景持十分樂觀的態度：儘管貿易戰的確會帶來一些不確定性，但中國過去幾年實施的改革措施、本身擁有的豐富的技術和人力資源，決定了其將保持強勁且可持續的增長。



“我充分相信中國經濟會繼續增長並取得成功”，卡塔爾金融中心管理局董事會成員、英國籍經濟學家阿納布·班爾基20日在接受《環球時報》記者採訪時表示，中國在過去40年中取得的成就是人類歷史上“最偉大的成就之一”，讓8億人口擺脫了貧困，“目前和美國的貿易糾紛當然很有影響，但它只是一個暫時性的問題，我看不出有任何原因會阻止中國經濟在未來繼續以可持續的方式增長。”



班爾基目前正在北京參加一個為期一周的“發展中國家金融領袖研討項目”，該項目由南南合作金融中心和清華大學五道口金融學院共同主辦，旨在加強中國與“一帶一路”沿線國家和其他發展中國家的金融及經濟交流。分析人士認為，在中美貿易糾紛遲遲未能解決的背景下，中國勢必會更加倚重通過“一帶一路”等計劃，發展與其他國家的經貿合作。





這名卡塔爾經濟官員認為，中國擁有很多新技術，且在一些領域仍具有很大的提升空間，若將先進技術應用於這些領域，將讓這些行業“迅速地追趕上其他（更發達）國家”，使中國繼續保持較快速度增長。對於中國最新的金融開放舉措，他也表示認可，金融領域的開放需要“非常小心地管理”，“我相信從長遠來看，人民幣將成為世界最主要的貨幣之一。但當下如果太快地取消兌換管制，中國經濟和世界經濟都會受到衝擊。”



哈薩克斯坦金融家協會主席阿赫馬托娃·葉萊娜對《環球時報》記者表示，雖然有貿易戰，但她仍對中國的經濟發展十分樂觀，“我們可以看到，在過去5到10年中，中國都成功避免了大規模金融危機，這讓人對其未來發展也持樂觀態度。”她說，自己信心的基礎來自於中國內部成功的改革舉措，以及中國所擁有的巨大人力資源。這名哈薩克斯坦官員表示，未來哈中兩國在金融和基建等諸多領域將有巨大的合作空間。