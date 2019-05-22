美國不擇手段“封殺”華為被鄙棄

中評社北京5月22日電／“美國的90天臨時執照對我們沒有多大意義，我們已經做好了準備。”針對美方延遲90天實施出口管制禁令的做法，華為創始人任正非21日接受採訪時回應道。他還表示，美國政客的做法低估了華為的力量，華為的5G技術絕對不會受影響。20日，美國商務部決定對華為的出口禁令提供90天的“臨時有限豁免”，以減輕對華為現有客戶的影響。一心扼殺華為的美當局是在“發善心”嗎？有分析認為，美方此舉不過是試圖避免給自身造成太大損失。儘管美國科技實力出眾，但它沒有壟斷技術的能力，尤其是在產業鏈錯綜交織的形勢下，對華為的禁令絕對是一把雙刃劍。20日，美國科技股再次大跌，信息技術行業發出警告，針對華為的禁令將使美國企業在未來5年損失563億美元的出口銷售，危及7.4萬個工作崗位。一些美國企業更擔憂，特朗普政府這種任性舉動或迫使中國發展出更獨立的供應鏈，遠離美國供應商。華盛頓不擇手段打壓競爭對手的做法在國際社會也越來越不得人心。“美國圍困華為的舉措是嚴重誤判”，英國《金融時報》21日的社評說。



公道自在人心，美方不擇手段的做法也越來越受到外界的鄙棄。台灣《經濟日報》援引台灣萬寶投顧董事長朱成志的話說，“這是美國的賴皮步，不是正常商業手段，沒人用那麼賤的招”。



“美國圍困華為的舉措是嚴重誤判”，英國《金融時報》21日刊發社評說。特朗普政府針對華為所採取的行動已遠遠超出應對安全擔憂所需的範圍。如果美國政府面對企業的大規模游說仍然一意孤行，那麼這些舉動就將損害美國和其他西方企業的利益。文章稱，無論這些舉措暴露出華為和更廣泛的中國科技行業存在多大程度的弱點，美國的此類行徑都可能終將失敗。這些舉措很可能促使北京致力於牽頭解決中國的弱點，並發展出一條完全獨立的供給鏈。以史為鑒，中國的核武器項目可能就是一種先例。



日本科技雜誌《IT時代》21日稱，美國對中國華為的“封殺”是對華為技術水平感到恐懼的證明。回想起過去美國對日本汽車和電子企業的打壓，就會發現美國在任何時代都是一個樣。“今日俄羅斯”電視台21日稱，美國不擇手段對中國施壓，試圖在為自己的製造商保留國內市場的同時，還能讓美國企業進入中國市場。這完全是一種幻想，不是戰略。制裁華為是美國對中國的施壓手段，但中國是一個強大的經濟體，不會屈服於美國壓力。



（來源：環球時報）