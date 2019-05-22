朝鮮舉辦最大國際商品展覽會

中評社北京5月22日電／5月20日，朝鮮第22屆平壤春季國際商品展覽會在平壤三大革命展覽館開幕。據朝中社21日報道，來自朝鮮、中國、俄羅斯、巴基斯坦和波蘭等國家和地區的450多家公司參展。參展商為本屆展覽會帶來冶金、電子、機械、建材、運輸、衛生、輕工業和日用品工業等領域應用先進科學技術生產的產品。



在20日上午舉行的開幕式上，朝鮮對外經濟省副相吳龍鐵發言說，平壤國際商品展覽會已成為推動國家間友好關係、經濟合作和技術交流發展的重要平台。未來朝鮮將本著自主、平等和互惠等原則，積極發展與各國關係。



一位參加此次展覽會的中國商人21日對《環球時報》記者表示，此次展覽會規模是歷屆最大的，參展商數量大概是去年的2倍左右。三大革命展覽館內的展位很早就被預定一空，就連展覽館外的空地都布置了很多展位。此次展覽會的參展商品主要集中在電子、食品和輕工業品等涉及普通百姓生活的領域。中國商品在本次展覽會頗受歡迎，尤其是中國白酒，展覽會剛剛開始一天半時間，中國白酒就已經全部賣完。



英國路透社21日分析稱，此次展覽會規模空前，反映出朝鮮打破封鎖、繼續開放、發展經濟的決心。近年來，朝鮮的消費市場不斷壯大，居民消費需求日益高漲。



“平壤國際商品展覽會”是朝鮮目前規模最大、貿易效果最好的國際性展覽會。該展覽會始創於1998年，每年舉辦一屆，2005年開始改為每年春秋兩季舉辦。朝鮮春季展覽會不僅是朝鮮每年最大的國際盛會，也是外國企業產品進入朝鮮市場的唯一途徑。



（來源：環球時報）