意副總理：“歐洲最應害怕的人”

中評社北京5月22日電／當地時間20日，意大利副總理兼內政部長馬泰奧·薩爾維尼在當地電視台節目中聲稱，意大利人的敏感資料必須留在本國人手中，應防止像中國這樣的“非民主國家”獲得這些資料。中國外交部發言人陸慷21日對此回應說，在國際關係中，僅僅根據自己的標準去界定什麼是民主、什麼是非民主，這本身就不是民主的方式。薩爾維尼再次以激進的言論吸引了國際輿論關注。他在意大利政府就職這一年來，經常發表反難民、反歐盟的言論，引發巨大爭議。在支持者看來，薩爾維尼是有親和力的政客；在反對者看來，他只是一名“機會主義者”。就其極右翼傾向與目前的影響力，美國《時代》周刊稱他為“歐洲最應害怕的人”。



“薩爾維尼的策略是：不斷挑釁對手、歐盟夥伴與媒體。他在歐洲議會選舉中的競選口號是，‘意大利第一’。”德意志廣播電台21日這樣評論。去年6月，被任命為內政部長僅過了10天，薩爾維尼就因拒絕接收非政府組織的移民和難民救助船而登上國際頭條。今年初，他曾因聲援法國“黃背心”運動而引發意法外交危機。在上周末的集會上，薩爾維尼稱德國總理默克爾、法國總統馬克龍等人“背叛歐洲”。卡塔爾半島電視台認為，薩爾維尼的一些言論遠遠超出了內政部長的角色，他通過不時引起爭議而抓住聚光燈，以便能參與制定更多國家議程。



1973年，薩爾維尼出生於一個米蘭中產階層家庭。半島電視台稱，他在大學裡學習歷史專業，但從未畢業。1990年，薩爾維尼成為意大利“北方聯盟”成員（2018年大選中，該政黨對外改稱自己是“聯盟黨”）。1993年，他當選米蘭議員，這是在內政部長前他擔任過的唯一官方職位。



在“北方聯盟”幹了13年後，薩爾維尼成為該政黨的廣播電台主管。一名不願透露姓名的“聯盟黨”成員告訴半島電視台，這段經歷讓薩爾維尼練就了辯論與傳播的能力，包括如何寫社交媒體帖子、創造口號、成為媒體頭條。與此同時，他也增強了對公眾輿論的理解能力。



有意思的是，薩爾維尼在“北方聯盟”曾經是一名左翼分子，甚至成立過共產黨團體。然而如今，他被廣泛視為歐洲極右翼的代表。批評聲音認為，他是“機會主義者”。20多年來一直主張“北部獨立”的“北方聯盟”，在薩爾維尼的帶領下，該政黨改稱“聯盟黨”，改變其原先的重要政策目標，將自己打造為一個民族主義黨。



英國《衛報》說，與其強硬的反移民主張形成鮮明對比的是，薩爾維尼在民眾中一直打造自己親和力的一面。他給自己塑造的形象是“隔壁租戶”，是一個“遠離權力走廊的好