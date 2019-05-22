肯尼亞驅逐包括中國人在內的17名外國人

中評社北京5月22日電／肯尼亞最大的報紙《每日國家報》21日消息稱，因涉嫌在肯尼亞從事非法賭博活動，肯尼亞政府政府驅逐了包括中國人、土耳其人和西班牙人等在內的17名外國人。



報道稱，肯尼亞目前有30多家持牌博彩公司和賭場，但只有幾家在“合法經營”。在下達“驅逐令”的前一天，肯尼亞內政部長馬蒂安尼（Fred Matiangi）命令移民局局長，對那些打著“從事其他業務”的幌子在肯進行非法賭博活動外國人的工作許可證進行仔細審查。



肯尼亞《星報》引述內部人士話稱，這些被驅逐的人大多數都是從事非法博彩和賭場業務。包括中國人，西班牙人，土耳其人，塞爾維亞人，韓國人，保加利亞人，意大利人和丹麥人。報道還稱，由於工作許可證過期，這些人在沒有相關文件的情況下從事商業活動。有些甚至是逃稅者。



馬蒂安尼20日警告稱，那些沒有工作許可證的外國人將被驅逐出境。同時他要求移民局審查所有申請在肯尼亞經商的外國人工作許可證，以清除那些“流氓貿易商”。



“這件事（非法博彩行業）正摧毀我們孩子的生活。他們中的一些人不去上學。別裝了。為了子孫後代，我們必須行動起來 ”馬蒂安尼說，“我們並沒有打著收入的幌子來准許一個破碎行業...超過90%的遊戲玩家都是外國人，他們將巨額資金匯回自己的國家。”



據肯尼亞博彩部官員稱，90%的博彩業所有者是外國人，他們營業額巨大，損害了肯尼亞人的利益。這些公司拖欠了政府200億先令（肯尼亞貨幣單位）的稅款。



（來源：環球時報）