伊朗總統譴責美國發動經濟戰爭

中評社北京5月22日電／埃及《第七日報》5月21日報道稱，美國和伊朗之間的博弈步步升級，現在已進入深水區，發展趨勢令人擔憂。



據中東媒體5月21日報道，伊朗原子能組織發言人卡莫爾萬迪20日援引伊朗納坦茲核設施負責人的話稱，根據伊朗最高國家安全委員會的決定，伊朗當天已將豐度為3.67%的濃縮鈾產量提升4倍。不過他同時強調，這並非是提升鈾濃縮水平或增加離心機數量以及改變離心機類型，此舉意味著目前伊朗生產豐度為3.67%的濃縮鈾的能力將是此前的4倍。



卡莫爾萬迪表示，伊朗此前已向國際原子能機構報告相關情況，這是在伊核協議框架內的舉措。卡莫爾萬迪同時表示，伊朗此舉是向伊核協議有關各方傳遞明確信息。如果懸而未決的問題不能在60天內得到解決，那麼伊朗除了將加快鈾的生產速度外，還將把濃縮鈾的豐度提煉到更高水平。卡莫爾萬迪表示，伊朗可以在4天內實現濃縮鈾豐度達到20%的目標。



伊朗法爾斯通訊社21日報道稱，伊朗總統魯哈尼強調，美國經濟戰爭帶來的艱難日子和問題已經開始，這場針對伊朗的經濟戰爭犯下了“危害人類罪”。魯哈尼表示，制裁和經濟戰爭給伊朗人民的生活帶來麻煩，讓他們更難獲得食物和藥品。“這不是一場針對伊朗伊斯蘭共和國政府的戰爭，而是一場針對伊朗民族的戰爭。我們應該讓美國明白，它正在走上錯誤的道路。”魯哈尼強調，美國方面至少8次提出與伊朗進行會談。當前形勢下，雙方不適合談判，抵抗是伊朗唯一的選擇。“如果我們因為美國的挑釁行為退出伊核協議，那麼除了美國，聯合國和整個世界都將對我們實施制裁。我支持談判途徑和外交手段，但在當前形勢下我們只有一個選擇，那就是抵抗。”



伊朗《德黑蘭時報》21日報道稱，剛剛結束亞洲5國之行的伊朗外長扎里夫21日警告特朗普“不要威脅伊朗”，應學會對伊朗給予尊重。唯一有用的方法是尊重，威脅無濟於事。



面對伊朗的一系列表態，特朗普的口氣似乎有所軟化。20日，特朗普發推文指責媒體相關報道不實，並稱美國一直尋求與伊朗進行談判。“一旦他們準備好，伊朗就會給我們打電話。與此同時，他們的經濟持續崩潰。這對伊朗民眾而言很不幸。”



據美國有線電視新聞網（CNN）21日報道，伊朗議會外交事務負責人侯賽因·阿米爾－阿卜杜拉希安20日接受CNN採訪時表示，在特朗普的想象中，他的制裁已經像槍一樣指著伊朗的