中評現場：挺賴抗議者多獨派老面孔難撼大局

近百名賴清德的支持者前往民進黨中央表達對於初選一改再改的不滿。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月22日電（記者 洪德諭）民進黨22日下午召開中執會討論2020初選等議案。面對選舉規則可能更動，賴清德出線出現危機，近百名挺賴人士前往民進黨中央樓下表達不滿。仔細觀察，帶頭者台灣社社長張葉森、凱達格蘭學校校長金恆煒都是獨派熟面孔，現場聚集的也多是中、老年人，顯示賴在年輕族的動員力還是較不足。



對於初選一再延期，中執會22日可能改變遊戲規則，挺賴清德支持者下午1點就開始前往民進黨中央一樓廣場聚集。隨著中執會進行，支持者也略有增加，高峰階段約有百人。。



為表達訴求，支持者則是高舉“蔡英文搏歹筊”（閩南語，意指詐賭）、“公平初選”等標語，高喊“公平初選制度 台灣才有活路”、“下架蔡英文”等口號，表達希望黨中央不要再改變遊戲規則的立場。



觀察現場，雖有百名支持者聚集，但以中、老年居多，年輕族群極少，面對可能納入的手機民調，從這場挺賴清德活動觀察，賴清德在年輕族群的動員力真的亟需加強。



此外，在現場帶頭倡議者，包括台灣社社長張葉森、凱達格蘭校長金恆煒、台大名譽教授賀德芬等，多是挺賴老面孔，顯現抗爭者僅侷限於過去就是挺賴清德的獨派支持者，向黨中央施力的力道有點薄弱。