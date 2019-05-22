貿易爭端損害全球經濟增長前景

中評社北京5月22日電／聯合國秘書處經濟和社會事務部21日發布研究報告指出，近期世界主要經濟體之間的貿易爭端將損害全球經濟增長。



這份名為《2019年世界經濟形勢與展望》的報告指出，在全球貿易摩擦加劇的情況下，2018年全球貿易增長放緩，從2017年的5.3%降至3.6%，今年可能進一步降低至2.7%。世界主要經濟體之間貿易緊張加劇，關稅上升，全球經濟可能受到投資放緩、消費價格上漲、商業信心下降等方面的嚴重影響。



報告認為，如果貿易爭端持續，全球價值鏈或遭到嚴重破壞，同中美貿易供應鏈聯繫緊密的東亞經濟體出口企業首當其衝。貿易爭端還可能導致商品需求減少，非洲和拉丁美洲的出口商將受影響。此外，金融系統也承受風險，特別是在一些新興經濟體。進口價格上漲、金融收緊和償債成本增加，可能會擠壓行業利潤並導致某些行業陷入債務困境。





報告預計，2019年全球經濟增速約為2.7%，2020年增速約為2.9%，但這幾乎已是短期內增速的極限。除貿易問題外，一些國家政策存在不確定性、地緣政治緊張以及氣候變化等問題也影響到全球經濟增長。增長不平衡也非常嚴重，西亞、拉美和加勒比地區以及非洲大部分地區2019年將面臨人均收入增長乏力甚至下降。



報告指出，面對嚴峻形勢，加強多邊主義是推動全球可持續發展的關鍵所在。國際社會必須建立更具包容性、更靈活、更積極的多邊體系。這一多邊體系必須應對合理關切和批評，並更好地與《2030年可持續發展議程》對接，為國際貿易建立包容、透明、有利發展的框架。



報告還提出，各國應加強國際稅務合作，使所有國家從國際公司得到公平的稅收份額。必須加強綠色技術國際合作，國際社會應支持發展中國家向可持續生產轉型，應對氣候變化。



（來源：國際在線）