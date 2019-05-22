高雄國際旅展登場　吳盈良：全台灣陸客回溫

高雄市旅行公會理事長吳盈良致詞，有信心在本週旅展可創下佳績。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月22日電（記者 高易伸）韓國瑜就任高雄市長以來，在地觀光產業究竟有無起色？高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良今日表示，韓上任高雄整體觀光產業業績成長4成，這次“2019高雄旅行公會國際旅展”將在本月24至27日在高雄展覽館舉行，公會有信心在展期內創造30萬觀展人次、新台幣20億元佳績。



此外，這次海峽兩岸旅遊展也在同一時間、同一地點舉行。吳盈良說，這次大陸共有14個省市，200多名參展團體人士來到高雄參展。媒體詢問，韓國瑜就職後，高雄的兩岸觀光旅遊有無增溫？吳觀察，不只高雄，應該說全台灣都有回溫跡象。



這次高雄公會旅展邀請上百家旅遊業者聯合展出拚促銷，今日的展前記者會包括五福旅行社、君鴻酒店、雄獅旅行社、捷利旅行社、山富旅行社和高雄福華飯店等，各家廠商祭出最優惠活動吸客。



吳盈良表示，今年展出高達528個攤位，各家旅遊業者除推出優惠外，主辦單位也加碼了“黃金ONE兩天天抽”、“亞洲線來回機票、“逛旅展集章抽現金”等特別活動，只要是購票入場的民眾就有機會抽中一兩黃金和亞洲線來回機票，在旅展期間至指定攤位集滿6個章就有機會抽中新台幣1千元。



高雄市“觀光局長”潘恒旭表示，這次旅展高雄市“觀光局”也推出醫療觀光跟軍事觀光、算命觀光等，希望創造高雄旅展最佳買氣。在這裡能夠買最多、買最便宜、買最齊全且最保險，希望全台民眾來高雄。



今日展前記者會於高雄君鴻酒店舉行，現場也邀請show girl打扮成火辣的巴西森巴女郎推介活動。高雄觀光產業要在七、八月暑假來臨前先衝一波。



旅展期間還有很許多精彩表演包括來自日本的熊本熊、日本津輕三味線、韓國幻多奇秀Fanta-Stic等各種大秀將在2019高雄國際旅展演出。而五福旅行社也提供日本那霸、澳門指定飯店自由行買一送一、加拿大黃刀鎮極光10日119,900元起活動，君鴻酒店也推出多款餐飲優惠券，折扣最低5折起，而高雄福華飯店則是推出限量限時的中餐廳聯合券，每套最低下殺45折優惠。