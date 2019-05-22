藍營內鬨　花蓮黨部主委率眾赴黨中央抗議

鄒永宏親自到國民黨中央黨部外和聲援他的黨員一同抗議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨花蓮“立委”黨內初選暫緩引發爭議，黨中央日前開鍘，將縣黨部主委鄒永宏處停權。花蓮縣黨部今天號召約200位花蓮黨員北上到中央黨部抗議，眾人高呼黨的組發會、考紀會是東廠，最後因遲未等到黨中央派人來溝通，眾人還衝進黨部內，攻陷中央黨部一樓，並狂拍正在召開中常會的中山廳大門，要求黨的高層出來面對，一度引發肢體推擠。



國民黨考紀會日前發布消息，指上月29日發文通知鄒永宏於本月3日到考紀會，針對花蓮縣委員會決定自行暫緩中央對於花蓮縣“立委”提名作業時程決議，以及藉由花蓮縣考紀會名義，違反職權調動胡慧君書記長之事，提出說明。經多次聯繫及展延期限，鄒永宏僅指示花蓮縣委員會提供書面資料，拒絕前來考紀會說明。



因此，考紀會視同鄒永宏放棄相關權利，先暫停鄒永宏黨權，即日起生效，並待考紀會後續調查審議後，再作最後處分決定。



鄒永宏今天親自到中央黨部外和聲援他的黨員一同抗議，眾人因為不滿黨中央遲未派人出來接受陳情，高喊“看不起花蓮人！”、甚至有人說“2020花蓮鐵票區要改投民進黨！”等等。