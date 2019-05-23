中評現場：林鄭月娥出席立會質詢談修例

行政長官林鄭月娥出席立法會答問會（中評社 張心怡攝） 中評社香港5月23日電（記者 張心怡）香港特區政府保安局局長李家超20日提出將《逃犯條例》修訂草案“直上大會”恢復二讀，多位立法會議員對政府決定表示支持和理解。昨日，行政長官林鄭月娥出席立法會答問會時回應修例相關問題，她亦指出，特區政府會盡快就聽到的意見、涉及內地和香港的安排等作出全面回應。



李家超日前表示，法案委員會成立以來，政府一直積極配合其運作，每次會議都有官員出席，但五星期都未能選出主席，期間更出現嚴重混亂，甚至有多位議員受傷及向警方報案。現時法案委員會的審議草案功能已經失效，亦看不到困局的出路，加上通過條例草案有時間迫切性，因此特區政府經審慎考慮，迫不得已作出繞道內會，直接交上大會恢復二讀。



“這是很艱難的決定，因為我們覺得議事應該在立法會法案委員會進行，政府亦很願意聽取意見。”林鄭月娥昨日回應議員質詢時說，條例的修訂並不針對中央或中華人民共和國的其他地方，但是因為兩地人民的交往很頻繁，而且香港企業亦長期在內地有很多業務和工作，在討論過程中聽到很多擔心都是與內地有關。



林鄭月娥談到，由政府提出的法例草案未能夠在法案委員會以一個比較互動的形式與議員商量，不是一個理想做法。有人擔心此例一開，以後每條法例都“直上”，這是不可能發生的。無論今日誰當特首、誰當司局長，都不會讓這樣的事情發生。但此次的情況是史無前例、前所未見，做出這個很艱難的決定，需按照《議事規則》去採取行動。



林鄭月娥還提出，儘管法案委員會在過去六個星期未能開會，但在會外的互動、咨詢、聽意見沒有停過，在這個過程中政府聽到一些意見，會在整合後一並盡快回應。