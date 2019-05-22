“種草經濟”為啥這麼火？

最近大火的“口紅一哥”在直播間試塗380支口紅，十幾分鐘賣掉上萬支。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月22日電／今年母親節期間，許多人給母親挑選表達自己心意的禮物。新浪微博上“母親節禮物種草”這個話題就有超過2000萬的閱讀量，在話題裡，鮮花、護膚品、首飾、家具用品、保健用品等都成為人們母親節“種草”的對象。



此“種草”非彼“種草”，不是要去栽花栽草，而是泛指“把一樣事物推薦給另一個人，讓其他人喜歡這樣事物的過程”。如今，“種草”已是網絡中的流行詞，消費者可以去“種草”任何東西，萬物皆可“種”。“種草經濟”有哪些表現？消費者如何看待“種草”？“種草”有哪些利弊？對此，本報進行了採訪。



網絡“種草”玩法新



“五一打算去台灣玩，目的地定好之後，我就開始在B站（嗶哩嗶哩彈幕網）、微博上找攻略，通過‘種草’，我們找到了很多需要消費的目標，如50嵐奶茶、鳳黃酥，墾丁的海鮮、花蓮的鳳梨和滑翔傘、藥妝等，一切都準備就緒，就等春假了。”在北京讀研的李冬迪說。



“種草”把日常消費和網絡社交結合起來。在不少年輕人看來，“草”本身就有普遍、遍布的含義，“種草”無處不在，萬物皆可“種”。



走在大街上，看到別人的穿搭好看，自己會留意下；和朋友閑談的時候，有時也會相互推薦分享。如今，“種草”廣泛存在於社交媒體上，以年輕用戶為主。艾瑞報告發布《種草一代·“95後”時尚消費報告》，將“95後”稱為“種草一代”。“小紅書、B站、新浪微博、知乎等知名網絡平台都有大量的‘種草’內容，像體驗曬單、定期盤點、種草好物、良心推薦等都是常用的標題。這些分享使用體驗的人則被稱為‘up主’‘博主’‘達人’等，如果粉絲較多還會建立粉絲群，群內成員可以相互討論、推薦。”在上海工作的年輕白領劉曉敏介紹道。



很多時候，朋友之間相互“種草”是一種社交方式。例如，通過“偶像同款”“同一色號”等符號，找到和自己興趣相投的群體，獲得認同感和歸屬感。這其中，“種草”的內容就成為一種談資，變成了當下年輕人一種獨特的交流方式。