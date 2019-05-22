發言人嗆韓國瑜好久不見　明到院會講清楚

Kolas Yotaka在臉書針對韓國瑜指“中央”卡高雄一事發表看法。（照片：Kolas Yotaka臉書） 台“行政院”發言人Kolas Yotaka 。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電／“行政院”發言人Kolas Yotaka今於臉書發文表示，韓市長院會好久不見並稱“行政院”沒有“卡韓”，歡迎中國國民黨高雄市長韓國瑜明天到院會，講清楚說明白。



國民黨高雄市議員黃紹庭21日質詢時，關切包括大林蒲遷村、前瞻計劃黃線等重大建設案，高雄市長韓國瑜上任後全部停滯，韓國瑜在議會答詢時表示，大林蒲遷村案在他就任後，只開過1次會，他呼籲“中央”不要一直“卡高雄”。



臉書全文如下：



#沒有卡韓。



歡迎韓市長明天就到院會來，講清楚說明白。



我被中國時報問及，稱: 韓市長昨天說要到高雄大林蒲直播，理由是“中央”愛卡韓，大林蒲遷村與高雄的交通建設都在韓市長上任後沒有進度；中時也轉述韓市長說“行政院”在9合1選前有“行政院長”親自跑去大林蒲，還拍胸脯保證遷村，結果選後就不管…云云。



我聽了這些轉述相當訝異，不斷抓頭，哪ㄟ安捏? “行政院”與“經濟部”對大林蒲的轉型早有規劃，從來不曾在選前刻意“跑到大林蒲”亂開支票，韓市長上任後“行政院”各部會明明也與高雄府溝通良好，韓市長在說什麼? 我只好告訴記者朋友: 這些都與事實不符。



以大林蒲為例，從林院長、賴院長到蘇院長，“經濟部”一直都主動積極聯繫高雄市政府，積極促成:



107年10月 “經濟部”把大林蒲案送“行政院”審核



108年02月 “經濟部”邀請高雄市政府經發局開會，請高雄市府明確表達繼續執行意願



108年3月 高雄市政府表示支持，並請“行政院”盡速核定。“經濟部”工業局還拜會高市府說明計劃推動方向



108年4月 “經濟部”、高雄市出席“行政院”審查會議，皆表示同意繼續推動，“行政院”指示加速辦理。工業局發函請高市府依實際需求修正工作期程及預算分配表，並於4/29前提供工業局修正整體計劃內容及財務規劃。



108年5月 雙方同意訂於110年4月完成園區編定後啟動遷村發價作業，工業局請高雄市府於5/8前，提供相關調整後的計劃內容、期程及經費說明。5/15高雄市府函送大林蒲遷村經費及相關資料，工業局正把修正計劃轉送到“行政院”。



一個佔地超過300公頃、上千億的大案子，不但牽涉石化產業的發展，且影響多戶家庭的遷村案，況且都還是“經濟部”主動出擊，多次主動召集會議盯進度，把錢送上。高雄市政府相關的局處的確也有與“經濟部”充分合作，總之進度正在一路往前推。



以交通建設為例，從賴院長到蘇院長，小港-林園延伸缐已給高市府840萬做路缐規劃評估報告。前瞻計劃又給市府8500萬(其中5000萬做屏東延伸缐可行性研究，3500萬做黃缐綜合規劃)。



“經濟部”、“交通部”都有詳細的公文往返、開會紀錄。卡韓? 韓市長，院會好久不見，要不要來開個會，畢竟大家都在?