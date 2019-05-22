市監總局：聯手治理“瀏覽器主頁劫持”現象

中評社北京5月22日電／連日來，本報跟蹤報道“瀏覽器主頁劫持”等技術霸凌問題，引起國家市場監管總局的高度重視。與此同時，網絡信息安全從業人員也非常關注此事，網友仍在熱議。



國家市場監管總局相關負責人21日接受記者專訪時表示，強制或者變相強制消費者瀏覽特定網頁等行為違反相關法律的規定，國家市場監管總局將會同相關部門進行治理。



市場監管總局已於今年4月起在全國範圍內部署開展“守護消費”暨打擊侵害消費者個人信息違法行為專項執法行動。下一步，將配合中央網信辦等部門，從規範格式條款、APP安全認證、消費者個人信息保護等角度做好相關治理工作。同時，積極配合全國人大常委會推動個人信息保護法盡快出台。



中央網信辦、工信部、公安部、市場監管總局已於2019年1月起在全國範圍內組織開展為期一年的APP違法違規收集使用個人信息專項治理，主要從4個方面開展工作：一是針對APP隱私政策和個人信息收集使用情況進行評估；二是加大對違法違規行為的監管處罰力度；三是打擊整治網絡侵犯公民個人信息違法犯罪；四是建立實施APP安全認證制度。目前，各項工作正平穩有序推進。



這位負責人說，APP安全認證在今年3月13日由市場監管總局聯合中央網信辦共同向全社會推出，按照APP運營商自願申請的原則，由具備資質的認證機構依據相關國家標準對APP收集、存儲、傳輸、處理、使用個人信息等活動進行評價，符合要求後頒發安全認證證書並允許認證標識。通過鼓勵搜索引擎和應用商店優先推薦獲證APP等方式，引導消費者選用安全的APP產品。



“《人民日報》的報道，為網民權益呼籲，為淨化網絡環境發聲，我們感到很有必要。”信息安全廠商綠盟科技副總裁周凱說，瀏覽器劫持是侵擾我國網民最常見的方式。



“隨著網絡技術的發展，瀏覽器劫持的花樣也在不斷翻新，業界應加強研發、提高預判能力，盡量從源頭遏制這種違規行為。”周凱認為，應對這個問題，僅僅靠個人提高意識、安全廠商提升保障遠遠不夠，期盼有關部門加強監管，用法律劃定紅線，營造一個健康的網絡生態。



關於“瀏覽器主頁劫持”的系列報道引發網友熱烈反響，他們踴躍留言，同時呼籲主管部門盡快採取措施治理。



不少網友留言吐槽自己被網絡技術霸凌的經歷。一位網友說：“2345真的太讓人惱火了，篡改搜索引擎，造成用戶想要的獲取不到、不想要的不斷跳出來，影響互聯網用戶的體驗。”另一位網友說：“360瀏覽器出來！每次我自己設置好的主頁，都被你們篡改成360自己的了！”



網友紛紛表示，主管部門要抓緊整治。一位網友說：“法律必須跟進，讓這種軟件企業承擔違法違規的後果。”



網友還留言希望本報跟蹤報道。一位網友說：“別說主頁被劫持，我的微博一天到晚被數據劫持登錄點贊一堆廣告信息！”一位網友說：“淘寶搜索要買的書，接下來網頁彈窗都是你想買書的信息！”一位網友說：“開機後遊戲閃爆登機，毒害了孩子！”“WPS也會安裝推廣小程序，删也删不掉！”還有網友反映，除了主頁劫持，還有DNS劫持、HTTP劫持等問題。



記者了解到，業內企業對本報報道非常重視。金山毒霸相關人員專門給記者打電話稱，公司負責人將盡快來京，介紹他們的整改措施。



中央網信辦、工信部、公安部對本報報道也高度重視，記者將繼續跟蹤報道。



（來源：人民日報）