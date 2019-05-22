工信部：推動網絡提速降費　資費降低15%

中評社北京5月22日電／國務院常務會議日前對進一步推動網絡提速降費工作作出部署。5月21日，在國新辦舉行的國務院政策吹風會上，工業和信息化部副部長陳肇雄等介紹了相關情況。



2015年，國務院辦公廳印發了《關於加快高速寬帶網絡建設推進網絡提速降費的指導意見》，4年來，這項工作取得了哪些進展？



“這幾年提速降費成效明顯，概括起來主要有兩個方面。”陳肇雄介紹說，從直接成效來看，在網絡覆蓋上，我國建成了全球規模最大的固定寬帶網絡和4G網絡，截至今年3月底，全國光纖寬帶用戶占比達到91%，4G用戶占比達到75%，其中，行政村通寬帶比例達到98%，行政村通4G的比例達到97%，位居全球先進行列。在網絡提速上，與5年前相比，固定和移動寬帶平均下載速率提升6倍多，固定寬帶用戶平均下載速率從2014年底的4.2M提升至28M，移動寬帶下載速率從3G時代不足3M提高到22M。網絡降費方面，與5年前相比，固定網絡和手機上網流量資費水平降幅均超過90%，用戶月均使用移動流量達到7.2GB，為全球平均水平的1.2倍。



從間接效果來看，一方面，提速降費進一步加速了我國移動互聯網產業的創新發展，催生了一大批新技術新應用新模式。2018年，我國移動應用程序數量多達449萬款，為全球移動應用程序數量之最。另一方面，有力支撐了經濟社會的數字化轉型，我國信息消費規模由2015年的3.2萬億元增長到2018年的5萬億元，年均增幅超過15%。



邁向萬物互聯的新時代，對新一代信息通信基礎設施提出了更高要求。為此，陳肇雄提出今年提速降費將持續推動網絡演進升級，一方面，通過開展“雙G雙提”工作，推動固定寬帶和移動寬帶雙雙邁入千兆時代；同時，繼續推動5G技術研發和產業化，加快5G商用部署和IPv6改造。另一方面，推動網絡信息技術與實體經濟深度融合，提升融合應用效果，突出增強工業互聯網、教育、醫療等重點領域的網絡支撐能力。



在公眾普遍關心的降費問題上，工業和信息化部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫表示，今年將重點在精准降費和規範套餐上下功夫。“在精准降費上，針對低收入和老年群體的需求，推動基礎電信企業在全國推出‘地板價’的資費方案；面向建檔立卡貧困戶給予最大優惠，助力網絡精准扶貧；此外，針對中小企業用戶，通過直接下調資費價格，免費提速升檔等方式，實現資費平均降低15%。”



如何進一步規範套餐設置？聞庫指出，今年要減少在售套餐數量15%以上，特別是一些價格昂貴、規則複雜、影響用戶選擇的套餐。對電信企業而言，要推動階梯定價資費試點，推廣簡單自由組合的套餐，同時要求企業在所有營業場所開展資費清單式的公示，讓新老用戶都能自主選擇新套餐，使用戶消費得明明白白。



推進網絡提速降費，中央電信企業是主體，4年來，基礎電信企業累計投資超過1.5萬億元。“為促進中央電信企業不斷加強管理，提高運營效率，國資委從2014年開始開展了為期3年的銷售費用壓降工作，減少了低效市場競爭。”國資委財務監管局局長鄔紅兵說，據初步統計，3年累計壓降銷售費用1460億元，有力地促進了電信企業效益的平穩增長，為提速降費工作提供了更大讓利空間。



提速降費工作直接面對廣大消費者，涉及千家萬戶，各方十分關注。去年國務院對電信企業提速降費情況進行了專項督察。“針對督察反映的問題，國資委約談了相關企業，並下發整改函。經過多方努力，去年第四季度用戶的投訴量顯著下降，比去年同期下降了12.5%。”鄔紅兵介紹說，今年將進一步加大力度，確保再向全社會讓利1800億元，全面完成提速降費各項工作任務目標。



（來源：人民日報）