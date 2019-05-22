如何讓傳統非遺“活”起來？

漫畫：“活”起來 朱慧卿 作（圖片來源：新華社） 中評社北京5月22日電／印有舞獅形象的滑板、非遺AR遊戲、DIY設計敦煌絲巾……在深圳舉行的第十五屆文博會上，以非物質文化遺產為藝術原型開發的影視、音樂等衍生品紛紛亮相。數字經濟時代，當傳統非遺與新技術、新創意相遇，將會散發出怎樣的魅力？



非遺化身創意產品



“起身做好世人的榜樣，承接上下兩代的希望，轉變那些舊時的思想，合成屬於自己的力量……”以漢語普通話、粵語、英語演唱的Rap單曲《醒》上線後，獲得年輕人的追捧。



以佛山醒獅為原型的“獅王阿醒”這一國潮文化IP，以其鮮明的色彩和現代的設計感引起廣泛關注，同時開發出滑板、服飾等一系列文創產品，以“獅王阿醒”為原型的電影也將於近期推出。



“醒獅，雖被列入國家級非物質文化遺產名錄，但許多青少年對此還比較陌生。”金獅文化傳播（佛山）有限公司授權業務負責人劉永輝說，希望以時尚表現包裝傳統文化，開發具有國際審美標準的產品。



四川省瀘州市分水油紙傘也闖出一片新天地，這一國家級非遺項目的代表性傳承人畢六福說，以前瀘州做油紙傘的只有他一家，現在已發展到近20家。



“油紙傘不僅具有觀賞性，還有實用性，喜歡的人也越來越多。”畢六福說，他的油紙傘以網絡銷售為主，目前每天通過網絡銷售超過100把，日均銷售額2萬元左右。



在文博會非物質文化遺產館，集中展示了民間美術技藝類、手工瓷器技藝類、刺綉類、雕刻與編織類等非物質文化遺產。記者發現，從非遺到文學、電影、動漫，再到其他文創產品，“次元壁”一再被打破。



在粵港澳大灣區文化產業館，一個巨型的柔性顯示屏正在滾動播放帶有非遺元素的影片，吸引了許多小朋友的目光。影片顯示，以非物質文化遺產榫卯技藝為基礎的空間解謎遊戲《第五大發明》，獲得了被譽為“遊戲界奧斯卡”的國際移動遊戲大獎。



既能玩遊戲，還能學非遺。記者採訪發現，當文化變成產品，當產業化的思維方式介入文化的傳播，一些非物質文化遺產在數字經濟時代獲得創新傳承。