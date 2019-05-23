楊聲勇語中評：未來十年美中角力越來越激烈

中興大學管理學院榮譽特聘教授、靜宜大學國際學院長楊聲勇。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月23日電（記者 林谷隆）針對中美貿易戰，中興大學管理學院榮譽特聘教授、靜宜大學國際學院院長楊聲勇接受中評社訪問表示，貿易戰升溫，美國從加徵中國商品關稅的大面積轟炸，到個別龍頭企業精準打擊，顯示美國早就做好準備與規劃，要主導未來貿易戰的發展。無論美國總統特朗普會不會連任，美國制裁中國都是共和黨與民主黨的共識，所以可預期未來十年，美中角力會越來越激烈。



楊聲勇，美國卓克索大學（Drexel University）金融與管理博士，目前也是靜宜大學國際暨兩岸事務處國際長、台灣財務工程學會監事，曾任亞洲大學管理學院院長、中興大學財務金融學系主任、中興大學EMBA執行長，曾獲經理人雜誌Cheers票選為台灣EMBA十大名師（財務金融領域）。



楊昇勇22日上午在靜宜大學校園，接受中評社專訪，暢談中美貿易戰升溫、美國封殺華為對台灣科技業影響。



楊聲勇表示，美國從一開始全面性轟炸，針對所有中國商品加徵關稅，現在已經進一步針對中國龍頭性產業，進行針對性打擊，包括中興與華為，禁止關鍵零組件供貨給華為，要求google終止跟華為合作等等，都是擺明要掐著華為的脖子。



對於美中貿易戰的後續發展，楊聲勇認為，這要非常長期看待，因為美國對中國的戰略性佈局，不會因為特朗普政府連任與否，就改變對中國的政策，換言之對中國實施貿易制裁，已經是共和黨、民主黨兩黨的共識。



楊聲勇告訴中評社，長期以來，美國都是透過打造假想敵，來炒作國內共識，以利於選舉。未來十年，美中角力已經浮上檯面，對美國而言，中國不是假想敵，而是真正的敵人。



楊聲勇認為，當然美中貿易戰升溫，對於美國本身也會有影響，這就是“殺敵一千自損八百”。現在有投顧預測，美國的中小企業受到貿易戰波及，例如玩具、服飾、鞋子，甚至是手機業者都會受到影響。



Google終止與華為合作會造成什麼影響？楊聲勇提到，對華為可能會產生非常嚴重影響，雖然中國大陸本身有自己手機作業系統，中國市場不會受到影響，但可能導致歐美銷售馬上就會掉下來，美國底牌已經亮在這裡，後續就看怎麼談，關稅會維持加徵25%？排除哪些產業？哪些公司？雙方底線已經慢慢出現。



楊聲勇強調，美國把底牌亮開，沒有人能預測特朗普會不會把這張牌打死，就看中國大陸怎麼談，如果沒有辦法談到特朗普滿意，感覺特朗普是真的會將這張牌打死，對華為影響將會非常大。

