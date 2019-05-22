四部委：因地制宜加大公租房發展力度

中評社北京5月22日電／財政部網站21日消息，住建部、發展改革委、財政部、自然資源部日前聯合印發《關於進一步規範發展公租房的意見》（簡稱“意見”），意見明確提出，要將規範發展公租房列入重要議事日程，堅持既盡力而為又量力而行，在國家統一政策目標指導下，因地制宜加大公租房發展力度。



意見提出要分類合理確定准入門檻。針對不同困難群體，合理設置相應准入條件，採取適當的保障方式和保障標準，統籌做好城鎮中等偏下及以下收入住房困難家庭和新市民的公租房保障工作，加大對符合條件新市民的保障力度。



此外，在繼續做好公租房實物保障工作的同時，積極發展公租房租賃補貼，滿足困難群眾多樣化的居住需求。



意見還對加強公租房建設運營管理做出規定，明確有條件的地方要逐步推廣政府購買公租房運營管理服務，吸引企業和其他機構參與公租房運營管理。加快推進住房保障領域信用體系建設。



意見還要求落實土地、資金、稅費等各項支持政策。在用地供應方面，新建公租房的地方，要依據公租房發展規劃和年度建設計劃，科學編制土地供應計劃，公租房用地應保盡保。儲備土地和收回使用權的國有土地，優先安排保障性住房建設。在稅費減免政策方面，對公租房建設籌集、經營管理所涉及的土地使用稅、印花稅、契稅、土地增值稅、房產稅、增值稅、個人所得稅等，以及城市基礎設施配套費等政府性基金、行政事業性收費，繼續按規定落實優惠政策。



（來源：經濟參考報）