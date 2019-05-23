楊聲勇：台積電若跟進抵制華為將成政治事件

中興大學管理學院榮譽特聘教授、中興大學EMBA前執行長楊聲勇。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月23日電（記者 林谷隆）中美貿易戰開打，中興大學管理學院榮譽特聘教授、中興大學EMBA前執行長楊聲勇接受中評社訪問表示，美國全面抵制華為，未來若進一步對其他大陸手機採取措施，會衝擊幾十家台灣供應鏈營收受。台積電是台灣的指標企業，具有技術優勢，較容易調整產線，但如果受到美國施壓，停止供應高端芯片給華為，將會影響華為旗艦機出貨，也會影響兩岸關係，如果情勢這樣發展，台廠受到貿易戰波及，將從商業問題，升溫成兩岸政治問題。



楊聲勇，美國卓克索大學（Drexel University）金融與管理博士，目前也是靜宜大學國際暨兩岸事務處國際長、台灣財務工程學會監事。曾任亞洲大學管理學院院長、中興大學財務金融學系主任、中興大學EMBA執行長，曾獲經理人雜誌Cheers票選為台灣EMBA十大名師（財務金融領域）。



楊昇勇22日上午在靜宜大學校園，接受中評社專訪。



楊昇勇表示，蔡英文日前召開執政三周年記者會，雖說對美中貿易戰樂觀看待，但也坦言今年台灣經濟成長要保2（2%），低於國際平均的3%，顯示貿易戰對台灣經濟，當然是產生，且有相當大影響。



美國制裁華為對台灣產的衝擊？楊昇勇分析，短期影響，可能受惠於華為長期備戰，建立庫存水平增加許多訂單需求，但這是表面性的短期效應；長期而言，台灣企業必須要面臨市場與產品轉型與調整。



楊昇勇強調，這一波美國對華為的制裁，顯示5G規格戰是美中貿易戰重要的一環，美中兩強都想要搶當5G規格的制定者。目前，美國已經訂出完整的5G規則，台灣廠商要思考跟著美國，還是要跟著華為，對於未來的產品，提早調整佈局規劃。



業界評估，華為一年對外採購金額高達670億美元，台灣廠商參與華為供應鏈相當廣，從上游晶圓代工、封測、IC設計、半導體，到下游被動元件、光學鏡頭、PCB、網通及組裝等，包括台積電、大立光、聯發科、鴻海等指標企業都在華為供應鏈扮演一定角色，若美國持續封殺華為，參與供應鏈的台廠將無一倖免。



對於媒體預估華為供應鏈的台灣上市櫃公司可能將近30家？楊昇勇回答，應沒差太遠，包括台積電、富士康等指標企業，華為的業績都佔10%至20%，這些名單是直接影響。如果要計算間接影響，可能會牽連到更多台灣企業。



楊昇勇提到，台灣手機品牌已經排不進全球前十名，品牌主力是韓國、中國大陸與美國，台廠因參與中國大陸品牌手機供應鏈，打不進韓國手機供應鏈，未來如果美國持續打擊大陸品牌手機，可能會嚴重衝擊台廠，讓韓廠反而受益，所以台灣企業佈局也要有未來性。



對於外傳台積電可能或受到美國或台灣官方的壓力，終止與華為合作，是否有這樣的可能性？



楊昇勇向中評社說，台積電擁有技術領先的優勢，基本上只代工高階芯片，用於各家品牌手機的旗艦機。所以如果台積電受到貿易戰波及，或是受到壓力減少出貨，都會影響到華為旗艦手機，但是其他的大陸手機業者，也希望能用到台積電製造芯片，排隊等單的人還很多，反而是台積電能決定要接什麼單，所以在貿易戰的風波中，台積電是相對容易調整產線，本身影響比較有限。

