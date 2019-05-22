﻿七年紛爭終結　亞馬遜將獲.amazon域名

亞馬遜目前所用網絡域名仍不是頂級域名.amazon（圖片來源：路透社） 中評社北京5月22日電／據法新社及路透社報道：美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）歷經與南美洲八國長達七年的紛爭，即將獲得使用.amazon域名的所有權。後者對此表示不滿，認為這會與亞馬遜森林產生混淆。



據報道，亞馬遜自2012年申請使用.amazon的頂級域名，此舉遭到以巴西為首的南美洲國家聯盟反對，他們認為Amazon是指8國所屬的地理區域，沒理由讓一間公司獨佔頂級域名，斥這是影響他們的“主權”，巴西外交部還在自家網站提出抗議。



南美8國要求與亞馬遜公司共用.amazon的頂級域名，而亞馬遜可在域名前加上具體的內容，如kindle.amazon等。但亞馬遜公司並不願意。



數年來，為爭取該域名，亞馬遜公司與“亞馬遜合作條約組織”（ACTO）多次試圖解決爭端，提出讓南美國家使用國家名簡寫加.amazon，例如巴西“br.amazon”，甚至以利益相誘，向他們贈送價值超過500萬美元的Kindle電子書閱讀器等。南美國家未曾妥協。



而負責IP地址分配的國際組織“互聯網名稱與數字地址分配機構”（ICANN）20日決定，鑒於雙方未能找到解決方案，將按照亞馬遜公司的要求繼續推進域名指定請求，即允許亞馬遜以此域名經營線上商城。目前亞馬遜的頂級域名仍是.com。授權建立新域名程序還規定，接下來會有30天的公眾評論期。



巴西外交部在一份聲明中表示，巴西對ICANN的決定感到遺憾，並表示它本應選擇共同管理該域名。



（來源：大公報）