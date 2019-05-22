今年維密大秀或將停辦？我們並不驚訝！

本周末時尚圈最大的新聞，當屬2019年維密大秀或將停辦的消息。（圖片來源：搜狐） 中評社北京5月22日電／本周末時尚圈最大的新聞，當屬2019年維密大秀或將停辦的消息。



維密母公司 L Brands 集團董事長兼首席執行官 Leslie Wexner 上周五在公司簡報中指出，維密秀將面臨重大調整，原因在於時尚是一項不斷變化的產業，必須通過發展和變革才能成長，電視和網絡已經不適合播放大秀，公司將對傳統維密秀進行重新評估，2019年以後會尋求新的形式。



據美國媒體報道，維密大秀去年的成本超過1.3億，這對於經營狀況並不樂觀的母公司 L Brands 而言無疑形成了重大的財務壓力，向大秀的過度傾斜已經對品牌形成拖累。如果維密秀今年真的停播，這意味著從1995年開始至今，陪伴我們25年之久的維多利亞的秘密大秀就要從此成為歷史了。



但對於這個消息，我們並不驚訝，因為此前早有征兆。



征兆一：維密秀收視率下滑



維密大秀收視率持續6年下跌。維密大秀2015年的收視率暴跌30%，收看人數驟降至659萬人。2016年，觀看維密大秀的18歲至49歲觀眾收視率僅為2.1，較2015年的2.3又減少了9%。2017年，維密上海大秀收視率則大跌30%，總觀眾數不足500萬，其中18至49歲觀眾收視率僅為1.5。而去年由ABC負責播出的維密大秀收視率延續下滑趨勢，總觀眾數跌至327萬，其中18至49歲觀眾收視率僅0.9。而對比輝煌時期的2001年1240萬的收看人數，如今的維密大秀已然風光不再。



征兆二：維密業績下滑，公司股價下跌



流量下滑直接影響的就是收入，在2016財年錄得77.8億美元的銷售額後，維密業績開始急轉直下， 2017財年的營收大跌9%至73億美元。維密去年的業績表現也未出現預期的好轉，收入繼續下跌0.17%至73.75億美元。



征兆三：店鋪關閉



維密從2018年開始，已經啟動關店模式。實體生意之差使維密母公司決定在今年內關閉53家北美門店，超過近年年均關店數量（15店）的三倍。頻繁又大量的關店操作也讓消費者對於維密品牌的價值感與存在感持續下降。