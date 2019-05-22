黨紀鍘7名挺同婚專法藍委？吳敦義裁示研議

國民黨發言人歐陽龍說明7名挺同婚藍委違反黨紀議題。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）同婚專法上周五在“立院”完成三讀立法，7位國民黨“立委”投票贊成“行政院”版本，點燃國民黨內挺同、反同歧見。中常委李德維在今天下午的中常會上提案，“建議”邀請政策會與立院黨團到常會報告同婚專法立法過程，釐清支持“政院”版法案的7位“立委”有無違反黨紀問題。對此，主席吳敦義裁示交付研議，針對“立院”黨團表決時的結論，由考紀會研究後再說明跟報告。



國民黨中常會今通過7個選區“立委”提名，包括北台灣台北市第6選區（大安）不分區“立委”林奕華、新北市第1選區（淡水）的黨發言人洪孟楷、第8選區（中和）的市議員邱烽堯，桃園市第1選區（龜山）的前“立委”陳根德。



中南部則有高雄市第2選區（大岡山）的高雄青工副總會長黃韻涵、第7選區（鳳山）市議員李雅靜，與彰化縣第4選區（員林）的前“立委”蕭景田。其中，林奕華此次同婚專法立法過程遭藍營質疑7位“立委”之一，但今天仍順利通過提名。



國民黨發言人歐陽龍在中常會後轉述表示，吳敦義在會中裁示常委提案交付有關單位研議，如果黨團本就採開放方式做表述，那投票贊成“政院”版本的7位藍委就沒有任何違反黨紀問題，如果黨團約束上有規範，就可能有違反黨紀問題。在還沒研議出結果前，提名仍是照走，所以林奕華部分沒有任何變數。