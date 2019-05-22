綠中執會蔡賴陣營交鋒　破天荒全程直播

民進黨中執會首次針對2020初選時程直播。（照片：翻攝自民進黨直播畫面） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）民進黨今日下午召開中執會討論2020初選相關事宜，海派、挺英中執委、“立委”王定宇提案全程直播討論過程獲得通過，由於這是民進黨中執會首次針對2020初選時程直播，媒體紛紛在記者室翻拍畫面，觀看英系與賴系中執委脣槍舌戰，激烈交鋒。



但下午的直播過程並不是非常順暢，一開始斷訊幾次，接著代表蔡陣營的林錫耀發言時，中斷將近2分鐘。



代表賴清德陣營的中執委、“立委”林俊憲再度重申，不應該在比賽時還修改遊戲規則，會被認為是量身訂做，應該要按照原本的規則，這是信賴保護原則，要改必須要下屆開始。比賽進行到一半要改規則，這樣絕對會被批評，影響公平性，會被認為是量身訂做，此例一開後患無窮。



林錫耀說，中執會要做的決定很重要，心情沈重一點，但是要決定的事情很簡單，今天有直播，他用簡白的說法，讓大家知道爭議點在哪裡。第一是手機要不要納入民調？第二，要不要納入柯文哲為對比對象。不是用一個法規來自己綁自己，民進黨中央要推出一個明年會贏的人，相信每個中常委、中執委會做判斷，有人說得中執會好像一個人可以操控，沒有這麼厲害。



林錫耀說，現在中常委、中執委，縣市長、“立委”佔中執委三分之二以上，大家都在乎社會對我們的期待。現在不是五月、六月、七月決定輸贏，而是要明年要贏才是最高目標。我們戰場要想定會碰到什麼對手，他主張柯文哲絕對會是碰到對手之一，加上國民黨人選，以三人對比做出來民調才是符合明年選舉狀況。



他也說，我們要選的人不是要數學最好，也不是要英文最好的人，應該是英文加上數學最好的人。