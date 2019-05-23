中國國防部長將出席香格里拉對話會

中國國防部長魏鳳和（圖片來源：國防部網站） 中評社北京5月23日電（記者 徐夢溪）據國際戰略研究中心（IISS）公布消息，中國國防部長魏鳳和將軍將出席2019香格里拉對話會，並將在6月2日上午的會議中就中國在印太地區的角色發表演講。



國際戰略研究中心表示，對該演講“充滿期待”。魏鳳和將會就中國在印太地區的角色講話，並在演講後接受提問。



國際戰略研究所所長奇普曼指出，我們今年特別高興地歡迎魏鳳和將軍率團出席香格里拉對話會。對於那些希望在會議上與解放軍領導人交流的嘉賓來說，魏鳳和將軍出席對話會是一個獨特的機會。



此次中方由國防部長魏鳳和帶隊出席對話會出人意料，這也是時隔八年，中國再度由國防部長出席該會議。自2011年中國國務委員兼國防部長梁光烈參會後，中方逐步下調代表團參會級別，2017年和2018年，中國派出解放軍軍事科學院副院長何雷中將作為中國代表團團長。



本屆香格里拉對話會將於5月31日至6月2日舉行。值得注意的是，美國代理國防部長沙納漢將出席2019年香格里拉對話會並圍繞美國自由開放的印太戰略演講。



該對話會是當前亞太地區重要的防務交流平台，域內外各國部長、軍隊首腦、高層官員屆時將參與到開放討論和雙邊對話中，以提升在印太地區面對多種安全問題時協同合作。

