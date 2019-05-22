東京迪士尼海洋樂園啟動大規模擴建工程

東京迪士尼樂園運營商日本東方樂園公司21日宣布，東京迪士尼海洋樂園新主題區域正式開工，新區域定名為“夢幻之泉”。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月22日電／東京迪士尼樂園運營商日本東方樂園公司21日宣布，東京迪士尼海洋樂園新主題區域正式開工，新區域定名為“夢幻之泉”。



新區域將建設以“冰雪奇緣”“長發公主”“彼得·潘”為主題的游樂、餐飲、購物設施，以及一家新迪士尼酒店。這片開發面積約14萬平方米的區域是東京迪士尼海洋樂園的第八個主題區域，也是海洋樂園開業以來最大規模的擴建工程，投資將達到2500億日元（約合156.95億元人民幣）。



據悉，新區域將於2022財年（始於2022年4月1日）開業。此外，2020年東京奧運會前後，東京迪士尼樂園也將推出多個新游樂設施。



東京迪士尼樂園一直維持高人氣，2018財年共接待遊客超過3200萬人次，比上一財年增加8%，再次刷新歷史紀錄。東方樂園公司4月下旬公布的財報顯示，2018財年公司銷售額和純利潤分別比上一財年增長9.7%和11.2%。



東京迪士尼樂園由美國迪士尼公司授權日本東方樂園公司經營，分為迪士尼樂園和迪士尼海洋樂園兩大主題樂園。



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