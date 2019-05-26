中評鏡頭：走進韓信故裡 品一代名將浮沉

韓信故里（中評社 李娜攝） 中評社北京5月26日電（記者 李娜後續報道）韓信故裡，位於江蘇省淮安市淮陰區，也是漢初三傑之一的韓信出生和成長的地方。



韓信，中國出色的軍事家、戰略家之一，其功績為奠定漢王朝的天下有不可磨滅的作用。其為人熟知的故事是少年時所經歷的“胯下之辱”，韓信故裡中保留並重建了這一原址。此外，還設有點將台、兵仙殿、漂母祠等景點。進門處的浮雕“﻿百金贈漂母雕刻”，描繪了韓信封為楚王後，衣錦還鄉“千金贈漂母”的故事。廣場一側還立有三排長條形石板，板上刻著韓信指揮過的重大戰役。



歷史上的淮安市自古名人輩出，素有“九省通衢”“入京孔道”之稱。淮安市李白、杜甫、白居易、劉長卿、蘇軾等歷代文人墨客在淮安留下許多華美的詞章。



淮安是國家歷史文化名城，秦時置縣，迄今已有2200多年歷史，明清鼎盛時期是全國漕運指揮、河道治理等五大中心，也是貫通南北的大運河上的重要都市之一，與揚州、蘇州、杭州並稱京杭大運河沿線“四大都市”，享有“襟吳帶楚客多游，壯麗東南第一州”之美譽。



淮安地處南北文化的融合區，擁有大運河文化、西游記文化、淮揚菜文化、戲曲文化等富有特色的地方文化，誕生了漢賦大家枚乘、枚皋、千古名將韓信、《西游記》作者吳承恩、一代偉人周恩來等諸多名人。



