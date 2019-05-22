安徽天柱山：文旅融合樹品牌

安徽天柱山（圖片來源：文旅中國） 中評社北京5月22日電／“天柱一峰擎日月，洞門千仞鎖雲雷。”提及安徽省潛山市天柱山，多數人或想到“一柱擎日月”的雄渾景象，或在腦海中浮現出如人間翡翠般的高山平湖煉丹湖。殊不知，天柱山還是皖文化的重要發源地。



為進一步凸顯天柱山文化旅遊資源，提升天柱山旅遊品牌效應，潛山市近年來把文化旅遊產業作為首要產業來培育，集中優勢要素資源，推進文旅產業集群化、全產業鏈發展，大力推動當地文化和旅遊產業融合。



直面旅遊開發痛點



天柱山的歷史文化可追溯到幾千年前的“薛家崗文化”。歷史上，漢武帝曾登禮天柱山，號曰“南岳”；禪宗第三代祖師僧璨則在此親撰《信心銘》；這裡還是中國第一部敘事長詩《孔雀東南飛》的故事發生地、大小喬出生地、黃梅戲故鄉……歷朝歷代無數文人墨客在此流連忘返。



多年前，著名文化學者余秋雨在《寂寞天柱山》中寫道：“現在有很多文化人完全不知道天柱山的所在，這實在是不應該的。”“天柱山擁有豐富的文化資源，但時至今日，人們依然對天柱山文化知之甚少，比較可惜。”中國作家出版集團編審、《環球企業家》雜誌社原主編李林棟說道。有文化底蘊卻不被人們知曉的局面，是天柱山發展旅遊業的痛點之一。



這種情況正在被改變。潛山市文化旅遊體育局局長李桃生坦言，天柱山旅遊品牌遲遲無法打響，與文化體驗式產品設計、營銷力度以及資金投入等方面都有一定的聯繫。因此，潛山市從政府層面著手，對於文旅產業的獎補金額從2016年的1000萬元，提升至2019年的5000萬元。同時，包括天柱山後山的龍潭鄉萬澗古村落在內的一批文旅目的地都將面世。李桃生表示，天柱山只有找准定位，打造具有自身特色的文化體驗項目，才能在文旅產業發展中走出一條新路子。



筆者了解到，近兩年，天柱山已經打造了一批極具地方文化特色的旅遊景點。前往潛山市博物館探訪張恨水的文學之路、聆聽程長庚的京劇唱腔，在山谷流泉文化園欣賞歷代名家留下的400餘方石刻，到二喬公園重溫“小喬初嫁了”的愛情故事……愈發多元的文化旅遊產品進一步豐富了遊客到天柱山旅遊的選擇。