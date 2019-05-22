名嘴彭文正現身民進黨挺賴　轟蔡3年敗光

彭文正也抵達現場聲援。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月22日電（記者 洪德諭）民進黨22日下午2點召開中執會討論2020初選方式與期程。挺賴清德的“民進黨初選觀察團”提前下午1點到現場，呼籲黨中央不要改變初選規則，民視《政經看民視》前主持人彭文正3點多壓軸抵達現場，痛批半世紀以來大家為民主的賣力，被蔡英文3年敗光了。彭停留不到半小時，就跟著“民進黨初選觀察團”的挺賴人士在下午4點左右離開現場。他們撤離時民進黨中執會還在進行，討論還沒結果。



下午也在民進黨中央樓下現身的游盈隆表示，民進黨絕對不能“搏歹筊”，初選已經2個月了，現在竟然還要改變遊戲規則。曾與卓榮泰競選黨主席的他也強調，如果他是黨主席，他會駁回三項提案。這些提案包括初選民調時程在6月10至14日等。



“民進黨初選觀察團”自下午1點開始在民進黨中央聚集，經過3個小時持續向黨中央呼籲不要改變初選規則後，下午4點拋下「期待有好的結果」訴求後離去，並沒有等到中執會最後的結果。



今天活動的出席者包括，台灣社社長張葉森、凱達格蘭學校校長金恆煒、台大名譽教授賀德芬出席。台灣民意基金會董事長游盈隆、民視《政經看民視》前主持人彭文正，也先後抵達現場。



彭文正表示，民進黨是每個人出錢、出力所促成，但22日民進黨卻派保全守在民進黨大門口，中執會也密室協商，讓人覺得非常悲哀。



彭文正表示，半世紀以來大家為了民主賣力，但蔡英文卻在3年敗光了，這蔡英文10輩子都還不了，難道初選不作弊、坦坦蕩蕩、用實力有那麼難嗎？



在“民進黨初選觀察團”離開後，“台灣幸福國家連線”接力繼續在黨中央前表達不滿，高舉“蔡英文民進黨“總統”提名初選麻煩製造者”等布條，說要堅持等結果出來。