海洋生物多樣性的“珠峰”：印太珊瑚礁大三角

中評社北京5月22日電／5月22日是“國際生物多樣性日”，一場關於海洋生物多樣性的研討在正駛往馬里亞納海溝的“科學”號科考船上舉行，科研人員介紹了海洋生物多樣性的“珠峰”——印太珊瑚礁大三角。



中國科學院海洋研究所研究員徐奎棟說，位於印度洋和太平洋交匯區域的珊瑚礁大三角是全球海洋生物多樣性最高的區域，這裡擁有605種珊瑚，占全球珊瑚種類總數的76%。全球另一海洋生物多樣性集中的區域是加勒比海，那裡的珊瑚種類僅占全球的8%。珊瑚礁大三角還擁有2228種珊瑚礁魚類，占全球珊瑚礁魚類總數的37%，其中8%為特有。



“約占全球75%的紅樹林物種、45%的海草物種和58%的熱帶軟體動物物種都能在這裡找到，全球僅存的7種海龜中有6種分布在這裡。”徐奎棟說，“藍鯨、抹香鯨、海豚等至少22種大型哺乳類海洋動物經常在此出沒。”



珊瑚礁大三角的海洋生物多樣性為何是這方面的“珠峰”？徐奎棟介紹，目前科學界提出了物種產生、物種保存、物種重叠、物種匯聚等假說。其中，物種產生和保存假說認為，物種優先起源於熱帶，並向兩極擴散，但在熱帶繼續存在。在地球的冰河時期，位於熱帶的珊瑚礁大三角起到了保存海洋物種的作用。



物種重叠假說則認為，珊瑚礁大三角的海洋生物多樣性是印度洋和太平洋的不同海洋生物區系在此重叠的結果。在上新世和更新世冰期，珊瑚礁大三角出現地理屏障，兩洋物種隔離分化。冰期結束後，兩洋物種在珊瑚礁大三角區交匯重叠，生物多樣性得以增強。



物種匯聚假說則認為，分布於珊瑚礁大三角外圍的生物，隨著板塊運動和洋流擴散，長期緩慢匯集於此。



徐奎棟表示，珊瑚礁大三角的海洋生物多樣性高，是地球地質歷史、構造過程、氣候事件、海洋環境與生命過程等多圈層、多界面相互作用形成的結果，目前對相關成因和機制的認識還不明朗。



但是，這一全球海洋生物多樣性最豐富的區域受到氣候變化和漁業捕撈的影響也最嚴重，對於其未來如何演變、將產生何種資源和環境效應也還有待深入研究，有關領域需要開展多學科、多圈層的相互作用研究。



“科學”號正在執行的是國家科技基礎資源調查專項“西太平洋典型海山生態系統科學調查”航次任務，於5月18日從青島起航，計劃6月23日返回廈門。



（來源：新華網）