尼泊爾整頓微信支付寶支付（圖片來源：環球時報） 中評社北京5月22日電／隨著越來越多中國遊客走出國門，微信支付寶等移動支付手段在全球逐漸普及。但尼泊爾央行20日表示，禁止使用包括微信支付和支付寶在內的移動支付手段，稱該國因為中國遊客非法使用這些支付應用程序而遭受外匯損失。



漫步於尼泊爾首都中國遊客聚集的泰米爾區，中國人運營的餐廳、旅館和商鋪的中文招牌鱗次櫛比，每天吸引著大量來自中國的遊客。長期以來，在這些場所由於服務和商品的賣出方和買入方均為中國人，因此大量的交易均由微信、支付寶等移動支付方式完成。此外，當地的尼泊爾商家也逐漸開始提供二維碼供中國遊客用手機掃一掃來支付。



尼泊爾《喜馬拉雅時報》21日報道稱，上述交易都是通過中國移動支付軟件完成的，這意味著買賣雙方在尼泊爾享受服務，卻在中國完成支付，這是因為這些支付工具沒有在尼泊爾註冊。這使得尼泊爾當局無法將中國遊客的花銷記為外匯收入，因為從技術上講，這些錢從未進入尼泊爾的銀行渠道。這也使中國商人能夠在不納稅的情況下將收入匯出，因為尼泊爾政府沒有證據證明這些交易是在尼泊爾進行的。



“這些活動是非法的。如果發現有人使用中國支付程序，就將對他們進行刑事調查。”尼泊爾央行發言人對《喜馬拉雅時報》稱，“在尼泊爾提供支付相關服務的外國公司必須在尼泊爾註冊。如果沒有，這些中國公司的服務應該由在尼泊爾註冊的公司提供。”



不過，尼泊爾政府禁止的只是上述非法支付手段，而並不是針對整個中國的移動支付業務。支付寶在給《環球時報》記者的回復中表示，支付寶在境外開展業務一貫遵循當地法律法規，他們也呼籲廣大用戶根據《支付寶收錢碼協議》的約定規範使用條碼支付服務。對於部分用戶將境內二維碼在境外使用的現象，支付寶已採取措施加強防範，並起到一定效果，對於違規使用服務者保留追究的權利。目前，支付寶在尼泊爾跨境支付業務開展正常。



（來源：環球時報）