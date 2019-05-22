拜登嗆金正恩　朝中社回擊：“白痴”

中評社香港5月22日電／朝中社發表評論稱，美國前總副統喬·拜登在追逐權利的過程中變得莽撞而盲目，這就是他最近批評朝鮮最高領導人的原因。



評論稱，拜登的此番妄言是別說政治家，連人類最起碼的品格都不具備的敗類詭辯而已。



拜登是因其對婦女的低級言行和隨口吐出的污言穢語，在美國社會甚至民主黨內部也都千夫所指的賤人。



他上大學時抄寫別人文章暴露而落榜，1988年總統選舉時還因模仿英國一名政治家發言引起輿論嘩然而不得不退出競選，這些都是衆所周知的事實。



2011年4月時任總統奧巴馬講話時，他坐在觀衆席呼呼大睡而被言論嘲弄，還有一次罵政治對手——共和黨員是“呻吟掙扎的肥豬”而使社會界驚愕。



在美國國內就他參選不斷傳出“缺乏智商的白痴”的嘲笑和不用寄予太大的期待的評論，這并不是偶然的。



連美國媒體也評論稱，拜登愛講話但不會慎重用詞，諷刺他的嘴是“像神經病患者一樣隨便絮絮叨叨的嘴”。



盡管如此，據說他卻自吹自擂，誇自己是最受歡迎的總統候選人，實在令人哭笑不得。



信口開河、瘋瘋癲癲的這樣一個人搞政治，又能搞出什麼樣子，是不言而喻的。



拜登吐出膽敢褻瀆朝鮮最高尊嚴的妄言，是無可容忍的嚴重政治挑釁。



再次重申，凡是竟敢觸犯朝鮮的最高尊嚴，不管他是誰，絕不容忍并清算到底。



拜登應深思過去在總統選舉中兩次被淘汰的理由，并切記，說一句話也得區分對方慎重取詞，這才是一個總統候選人的基本品質。