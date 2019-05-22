澳大利亞稀土企業要在美國建廠

中評社北京5月22日電／澳大利亞稀土生產企業萊納斯（Lynas）20日宣布，將與美國藍線公司（Blue Line）合作在得克薩斯州建立一家稀土分離工廠。澳美公司這一行動正值敏感時刻，美國的不斷挑釁施壓加劇了美中貿易摩擦，而美國迄今沒有將稀土列上徵稅名單。當前，美國的稀土供應80%來自中國。



萊納斯公司的盤算



20日，萊納斯公司在一份聯合聲明中宣布，與美國藍線公司簽署諒解備忘錄，雙方將在美國得克薩斯州成立一家稀土分離工廠。這家合資工廠將由萊納斯公司控股。但由於諒解備忘錄僅僅是表達合作意向，其他細節尚未公布。



萊納斯公司是中國以外全球最大的稀土生產商，全球稀土供給份額約達12%，而藍線公司是美國領先的稀土產品加工商。雙方聯合成立的新公司，將成為中國以外僅有的分離中重稀土的大型製造商。路透社稱，擬組建的合資企業將把重點放在分離鏑、鋱等重稀土上。不過，也會分離輕稀土元素，包括釹和鐠。



此前，萊納斯公司被爆出在馬來西亞關丹市的工廠遭遇廢水、污染物處理問題。當地政府要求萊納斯先整改，才能拿到新許可證。萊納斯公司此時放出在美國建廠的消息，被認為是和馬來西亞政府討價還價。不過，萊納斯公司否認這兩者之間存在聯繫。另外，萊納斯公司今年3月被澳大利亞最大零售企業之一的西農集團出價15億澳元收購，但因估價過低而拒絕。分析人士認為，萊納斯公司公布建廠消息也可能是為了抬升股價。



路透社21日報道稱，萊納斯當日宣布計劃在2025年之前投入5億澳元用於提高產量，並將在西澳州設立初級加工廠，相關計劃還包括對在馬來西亞的加工廠進行投資。



“填補美國供應鏈的關鍵空白”



路透社21日稱，萊納斯的增產舉動，正值美國將稀土這種戰略礦產的進口置於優先之際。美國對世界第一大稀土生產國中國高度依賴。長期以來，美國本土一直缺乏稀土分離能力。萊納斯公司在聲明中稱，新公司的目標是填補美國供應鏈的關鍵空白，確保美國公司持續擁有基於美國的稀土產品渠道。



《華爾街日報》21日稱，藍線和萊納斯的聲明暗示，中國以外的稀土供應選項匱乏，是促使兩家公司做出未來一年合辦新廠決定的一個關鍵因素。上述提議凸顯出企業界對華盛頓和北京方面的貿易言論越來越感到擔憂，同時尋找機會從美中相互加征關稅中獲利。稀土生產領域由中國主導，而一些全球最大稀土消費者是電動汽車、風力渦輪機和軍用設備等先進技術領域的美國製造商。正因為如此，儘管貿易爭端不斷升級，美國一直不願對中國稀土商品加征關稅。



報道稱，特朗普政府擔心美國國內稀土供應不足將破壞具有競爭力的現代經濟和強大的軍事力量。去年，美國地質調查局認定35種礦物對該國經濟和國防至關重要，其中一半以上種類的供應幾乎全部依賴進口。在這些至關重要的礦物中，稀土堪稱最極端例子之一。



澳大利亞《金融評論報》20日稱，2018年2月，美國總統特朗普就和澳大利亞時任總理特恩布爾提過稀土問題，此後美國國防部加大了和包括萊納斯公司在內的澳大利亞稀土公司的合作。萊納斯公司首席執行官阿曼達·拉卡茲20日稱，美國國防部可能會歡迎這一舉動。



無法取代中國供應



中國稀土行業協會副秘書長陳占恒告訴《環球時報》記者，澳大利亞公司不但直接面對中國稀土公司的有力競爭，而且因為稀土價格前期持續下跌，該公司目前還面臨現金流問題。澳美兩家企業即便達成合作，並投入生產，也無法在短期內改變目前全球稀土行業的現狀，也無法將中國撇除出美國的進口體系之外。但陳占恒認為，“兩家公司合作確實隱含著美國維持中國之外的稀土供應來源的意圖，即鑒於地緣政治的影響，美國稀土不能完全受制於人”。



上海有色金屬網稀土行業分析師李紫嫣告訴《環球時報》記者，澳美兩家公司的合作剛剛見諸報端，沒有更為具體的信息，中美稀土關係是否會受到影響還有待進一步觀察。



“中國在這場戰鬥中有強大的力量。他們比我們更了解供應鏈，以及這些材料是如何為我們的智能手機、特斯拉和戰鬥機提供動力的，”英國《金融時報》援引美國智庫“新美國”的高級研究員大衛·亞伯拉罕的話稱，“美國的弱點不是開採稀土，而是加工稀土或磁鐵和電池等產品，以及進一步延伸向下的供應鏈。在這方面，中國擁有無可爭議的優勢。”



（來源：環球時報）