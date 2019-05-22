韓正：中央完全支持修逃犯例

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正與香港福建社團聯會訪京團成員握手（圖片來源：新華社） 中評社北京5月22日電／中共中央政治局常委、國務院副總理韓正21日下午在人民大會堂會見了香港福建社團聯會訪京團。據新華社、中通社報道，韓正表示，中央完全支持特區政府正在開展的“兩個條例”修訂（即《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》修訂）相關工作，修例符合基本法規定，有利於彰顯香港社會的法治和公平正義，相信經過特區政府的努力工作和各界理性的討論，一定能消除疑慮、形成共識，希望各界人士為維護香港的法治形象而共同努力。



會見香港福建社團聯會



韓正在會見中表示，國家主席習近平在參加香港回歸20周年慶祝活動時發表重要講話意義深遠。在重要講話之後，香港社會總體保持了穩定向好的發展形勢。行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政，積極作為，敢於擔當，認真研究香港長遠的發展，積極參與國家戰略。前一段時間公布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，而粵港澳大灣區的發展正是努力破解事關廣大香港市民的切身利益的問題。他讚揚香港各方面的工作都取得了很好的成績。



更多惠港政策陸續出台



韓正充分肯定香港福建社團聯會在促進香港與內地交流合作，維護香港繁榮穩定方面作出的積極貢獻，希望他們繼續高舉愛國愛港旗幟，廣泛團結各界，堅定維護國家主權安全和發展利益，推動“一國兩制”事業行穩致遠。



韓正還在會面中鼓勵香港福建聯會多關注和支持香港青年在粵港澳大灣區的發展，並表示中央還會有更多惠港政策陸續出台。



香港福建社團聯會副主席施榮忻在會見後對媒體表示，韓正在會面中希望香港各界能夠維護國家安全，希望各界能夠依法按照基本法支持《逃犯條例》的修訂及頒布。“他說這個政策大家不需要有疑慮，希望香港各界集中精力在經濟發展範疇，多發展經濟，不要將香港變成政治的焦點。”



香港福建社團聯會榮譽顧問周安達源表示，這是中央管理港澳事務的最高級官員第一次就修例表態，聯會成員對修例成功很有信心，也表示會支持特區政府和立法會依法通過修例。



中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，國務院港澳事務辦公室主任張曉明、中央政府駐香港聯絡辦公室主任王志民、中央統戰部副部長譚天星等參加會見。香港福建社團聯會主席吳換炎、榮譽主席吳良好分別在會見中作了發言。



香港福建社團聯會榮譽顧問楊孫西表示，非常贊同韓正所言，香港非常需要修訂《逃犯條例》。香港作為國際城市，實行“一國兩制”，與各方都有相當密切的聯繫，要有完善的法例，而修例是要堵塞法律漏洞。他又說，特區政府已聆聽港人意見，做了很多工夫配合，而且有法院把關，香港市民奉公守法，無必要擔憂。他批評反對派對內地司法有偏見，內地法制在過去幾十年持續改進，西方國家也有與中國簽定引渡協議，所以香港人不用害怕。



香港福建社團聯會常務會董、港區全國人大代表蔡毅認為，韓正的講話是從香港利益的角度出發、真心為香港好、希望香港維持良好法治與國際形象。韓正代表中央支持香港修例，對下一步社會展開理性討論有正面作用，希望部分人不要再把法律問題政治化，要為香港市民福祉著想。