澳洲嘗試研發新疫苗同時預防流感和肺炎

中評社香港5月22日電／澳大利亞一個研究團隊發現，將兩種分別針對流感和肺炎的疫苗結合使用，能增強對這兩種呼吸系統疾病的免疫效果。他們正據此開發新型疫苗，嘗試通過單一注射預防這兩種疾病。



據介紹，流感病毒與肺炎球菌“聯手”，會對人體健康產生極大殺傷力，1918年至1919年“西班牙流感”肆虐歐洲造成大量死亡，其背後就有此因素。不過，目前的流感疫苗和肺炎疫苗是分開使用，有一定局限性。



新華社報道，澳大利亞阿德萊德大學等機構研究人員在新一期英國《自然·微生物學》雜誌上發表報告說，他們開發出一種甲型流感病毒疫苗和一種肺炎球菌疫苗，這兩種疫苗會針對病毒和細菌中的一些特定成分發揮作用，這些成分不會隨著毒株或菌株變異而發生改變，因此疫苗具有廣譜性，對不同毒株都有效果。



研究還發現，將這兩種疫苗結合使用，對甲型流感和肺炎都可以產生更好的免疫效果，這種增強效果與病毒和細菌間的直接相互作用有關。



研究人員說，醫學界知道流感病毒與肺炎球菌之間有某種相互作用，會增強致病性，而新研究發現，未來或許可以利用它們的相互作用，開發出對這兩種疾病同時有效的單一注射法。目前該團隊已開始與澳大利亞兩家生物技術公司合作，嘗試研發此類新疫苗。