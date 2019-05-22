以亞洲智慧推動文明互鑒

中評社北京5月22日電／“我們應該以海納百川的寬廣胸懷打破文化交往的壁壘，以兼收並蓄的態度汲取其他文明的養分，促進亞洲文明在交流互鑒中共同前進。”



文明因交流而多彩，文明因互鑒而豐富。習近平主席倡導的文明交流互鑒和構建亞洲命運共同體、構建人類命運共同體等重要理念，反映了亞洲和世界各國的普遍願望。



在亞洲文明對話大會及一系列相關配套活動上，各國與會代表繼續就此議題展開深入研討。大家表示，山水相連、人文相親的亞洲各國，將以亞洲文明對話大會為契機，堅持開放包容、合作共贏、變革創新，共同開創亞洲繁榮發展的新未來。



真正的文明尊重多樣性



正在北京展出的“殊方共享——絲綢之路國家博物館文物精品展”上，一只中國唐代的單把陶杯吸引眾人駐足觀賞、嘖嘖稱奇——它是迄今為止在拉脫維亞境內發現的唯一一件中國文物。黃綠色的釉體，散發著千年以前的文明之光，見證著古絲綢之路如何跨越時空，聯通世界。



美國學者芮樂偉·韓森表示，歷史上，絲路上穿行的人們把各自文化向遠方播種，使得這條路網成為全球最著名的東西方宗教、藝術、語言和技術交流的大動脈。絲綢之路、茶葉之路、香料之路等古老商路，承載著亞洲先人們交往交流、互通有無的文明對話；今天，“一帶一路”“兩廊一圈”“歐亞經濟聯盟”等一系列多邊雙邊倡議、協議，則進一步拓展了文明交流互鑒的途徑，為推動文明交流互鑒提供具體務實措施，架構起各國民心相通的橋梁。



激發人們創新創造活力，最直接的方法莫過於走入不同文明，發現別人的優長，啟發自己的思維。希臘總統帕夫洛普洛斯說：“我們深知各種文明都是平等且獨一無二的，多樣性是文明的基本特征，真正的文明尊重多樣性。本次大會為推動亞洲各國相互理解、相互尊重、相互信任，發揮了重要作用。”



“下一步，中國將進一步推動亞洲開放融通，堅定不移地支持經濟全球化和多邊主義，彌合亞洲各國經濟發展的差距。同時，深化亞洲各國的智庫合作，促進亞洲文明發展與交流互鑒。”商務部研究院對外貿易研究所所長梁明表示。