图书互译让我们更懂彼此 为交流提供新平台

中評社北京5月22日電／著眼展示和傳播亞洲各國文明之美、共建亞洲命運共同體，亞洲經典著作互譯計劃，讓亞洲各國間加深對彼此文化的理解，為展示和傳播文明之美提供了交流互鑒的平台。



截至目前，我國已與阿聯酋、阿曼、印度、伊朗等18個亞洲國家簽署圖書互譯出版合作協議，互譯出版了70多種精品圖書。



為亞洲各國的交流提供了新平台



以圖書為載體、出版為橋梁，能更好地推動亞洲及世界各國的文明對話和交流互鑒。



近年來，我國與亞洲國家的圖書版權貿易規模不斷擴大、質量不斷提升，據初步統計，2018年，我國從亞洲國家引進1800多種圖書版權，輸出5300多種圖書版權，以實物貿易方式從亞洲各國進口289萬册圖書，出口300多萬册中國圖書。經典中國國際出版工程、絲路書香出版工程支持國內出版機構與亞洲各國出版機構，合作翻譯出版1500多種圖書，實現亞洲國家主要語種全覆蓋。



中阿典籍互譯出版工程，作為中阿之間第一個國家級的互譯出版工程，目前已完成42種經典著作的翻譯出版，《阿拉伯女騎手日記》等19種阿方圖書在中國翻譯出版，《中國道路》等23種中國優秀圖書在阿拉伯相關國家翻譯出版。



《中印文化交流百科全書》作為世界上第一部全面總結研究、系統準確描述中印兩國文化交流歷史的學術文化工具書，採取中印兩國聯合編纂、同步出版中文版和英文版的方式，開創了中印文化交流的新模式。此外，我國內蒙古自治區與蒙古國教育文化科學體育部共同實施“納荷芽”中蒙出版交流工程，互譯出版兩國經典兒童作品。民族出版社與哈薩克斯坦作協簽訂互譯協議，已在哈合作出版了8種圖書，將5位哈薩克斯坦著名作家的作品引入中國。