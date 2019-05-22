“短視頻＋社交”有了新面孔　重塑媒體格局

中評社北京5月22日電／中國互聯網絡信息中心發布的第43次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2018年12月，中國短視頻用戶規模達6.48億，用戶使用率高達78.2%，2018年下半年用戶規模增長率達9.1%。憑借低門檻、碎片化、移動化等媒介特征，短視頻對人們的思維方式、生活方式、信息消費方式產生深遠持久的影響。



作為網絡文化的新形態，短視頻已成為當下最大眾化的視頻應用，在社會文化中扮演著越來越重要的角色。為更好地滿足用戶日漸多元化的需求，“短視頻＋社交”模式在實踐中不斷改革並完善，成為重塑媒體格局和輿論生態的重要力量。



線上互動的新工具



今年年初，今日頭條的社交新產品——多閃隆重推出；不久前，微信上線“視頻動態”功能，用戶可錄制並發布短視頻……一邊是短視頻巨頭試水做社交，一邊是社交巨頭跨界短視頻。業內人士分析，短視頻與社交的融合發展將成為今年新一輪的風口。



據易觀數據顯示，中國移動互聯網網民月使用總時長135.35億小時，同比增長17.9%，用戶對移動互聯網使用黏性不斷提升。在用戶的時間分布中，視頻、社交仍占據主要地位。日前發布的《中國移動互聯網2018年度大報告》表明，短視頻超越在線視頻成為僅次於即時通訊的第二大行業。以2018年12月為例，抖音、快手、西瓜視頻、火山小視頻、好看視頻、微視月活躍用戶規模位於前列。



短視頻為何成為社交新寵？蘇州大學融媒體發展研究院院長陳一認為，作為一種文化形態，短視頻相對於文字、圖片來說，具有更強的感染力。心理學研究證明，人類存在著“生動性偏見”，具有視覺顯著性的信息容易左右人們的判斷。艾媒咨詢數據顯示，近四成用戶願意採用短視頻代替文字交流，占比達37.3%。



“短視頻與社交媒體存在著融合屬性。”一位媒體從業者表示，一方面，短視頻為社交媒體貢獻很多原創內容和更強的用戶黏性；另一方面，社交平台為短視頻的快速傳播提供了渠道。



專家指出，短視頻社交平台的興起大致有五方面原因：一是提供便利即時的操作需求，二是適應人們碎片化的閱讀習慣，三是滿足人們對個性影像的需求，四是社交媒體發展的推動，五是全民娛樂的產物。



內容升級的突破口



全球知名調查公司凱度（Kantar）曾針對10萬多名社交媒體用戶做調查，結果表明，使用者更傾向肯定熟人社交的正面效應，被提及最多的社交媒體的正面影響主要是熟人社交和知識獲取，超過六成的受訪者認為社交媒體“方便我更快地了解社會熱點”和“增長了我的知識面”。



公眾對社交媒體的態度轉變，是社交泛化的結果。近年來，隨著各種社交媒體不斷崛起與迭代，用戶增速已經逐漸進入了新常態，無論是抖音的“傳統文化”“貧困縣景點”，還是快手的“當代百工圖”“快手課堂”，都在致力於打破“流量思維”的局限，回歸內容價值和個體價值。業內人士指出，讓短視頻通過知識傳播實現用戶互動的模式正在為更多人所認可。“短視頻知識傳播給用戶帶來的影響不僅在知識層面，還會延伸到日常生活，延伸到文化的創造、生活景觀的創造。”



事實上，加大對知識類內容的投入和扶持已經成為業內共識。為此，好看視頻今年將設立1億元專屬基金，激勵知識型內容創作，爭取將搜索高質量視頻分發量提升300%；騰訊企鵝號將拿出50億元資金、100億流量來培養1萬名優質創作者。業內人士分析，今年知識消費會越來越成為用戶需求，主要場景也會從信息流轉移到搜索裡。他還透露，知識類內容的播放度完成度達到62%，遠高於娛樂品類的48%。



過度娛樂化、低俗化肯定不是長久之計。有專家建議，未來短視頻平台應強化與高校、專業科普機構和學者的合作，進一步提升知識類內容的覆蓋廣度和影響深度，並通過社交互動幫助提升用戶的綜合素質和視野。



流行文化的策源地



“來了老弟”“買了佛冷”“盤它”“我們不一樣”……如今，越來越多的網絡流行語都發源於短視頻平台，並由此向線下擴散至更廣闊的社會文化空間。短視頻作為當下最大眾化的視頻應用，在社會文化中扮演著越來越重要的角色。



“從某種意義上講，文化就是普通人的生活方式。”陳一認為，每個時代都有代表性的大眾文化形式，媒介形態在塑造社會文化方面扮演著重要的角色。如果八九十年代電視的黃金時期是當時的流行文化，那麼，如今的短視頻就是當下的流行文化。



隨著移動互聯網和智能終端的普及，短視頻吸引了網民尤其是青年網民的普遍參與，同時也催生了新的網絡文化形態。有學者認為，短視頻從商業氣息濃重的流量追逐到逐步生活化，再到激活人群中的視頻愛好者，日益增多的多元亞文化構築了當代的流行文化甚至大眾文化。



“從亞文化到主流文化，從通俗文化到經典文化，是一個漫長的過程，不能一蹴而就。”陳一說，短視頻繁盛表象下也潛藏著不少隱憂和問題，比如追求愉悅、幽默搞笑的娛樂心態、逐利心態與過分追求感官刺激的心態等。“我們需重視短視頻文化在社會文化塑造中的重要作用。”



來源：人民網－人民日報海外版