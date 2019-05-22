中國經濟的韌性｜華為：三十功名　向死而生

中評社北京5月22日電／ 吉姆·柯林斯在《從優秀到卓越》一書中描述過一種卓越企業的領導者：“他們往往不會站在前台鋒芒畢露，成為媒體的寵兒、談論自己的理念或成為社會名流。他們大多像外星人，沉默內斂、不愛出風頭，甚至有點害羞，謙遜為懷的個人特質和不屈不撓的專業精神齊集一身。他們深藏在團隊後面，協調著團隊的交響樂。”



在追求個性張揚的互聯網時代，有一位企業家似乎讓人們看到了這樣的影子。



1987年，任正非，一個走投無路、鬱鬱寡歡的中年人花了2萬多元錢，在深圳南油集團的居民樓裡創辦了華為技術有限公司，最初只有幾名員工，主要業務是售賣交換機設備。



2019年，任正非創業32周年。華為已經成長為中國最成功的民營企業和最優秀的科技企業之一。2012年，華為取代愛立信，成為世界最大的通信設備生產商；據世界知識產權組織（WIPO）數據，2018年，華為的專利申請數量居世界首位；在2017年的世界500強榜單中，華為名列全球第72名。



華為公司管理顧問田濤曾在演講中稱，“今天的華為覆蓋了全球170個以上國家和地區的市場，世界上有人的地方就有華為人，沒有人的地方也有華為提供的設備和服務。”可以說，華為的30餘年，是充滿憂患、堅韌不拔的30餘年，是血與淚的商業長征。



“我們在春天與夏天要念著冬天的問題”



任正非那一代創業者身上往往有著共同的特征：一貧如洗、胸懷大志。



多年以來，任正非極少接受採訪。外界對他思想的了解，絕大部分來自於他在華為的內部講話或信件。



2001年，任正非發表了六千多字的長文《華為的冬天》。他在文中對華為員工寫道：“是否考慮過，如果有一天，公司銷售額下滑、利潤下滑甚至會破產，我們怎麼辦？現在是春天吧？但冬天已經不遠了，我們在春天與夏天要念著冬天的問題。IT業的冬天對別的公司來說不一定是冬天，而對華為可能是冬天。華為的冬天可能來得更冷一些。我們還太嫩，我們公司經過十年的順利發展沒有經歷過挫折，不經過挫折，就不知道如何走向正確道路。磨難是一筆財富，而我們沒有經過磨難，這是我們最大的弱點。”

