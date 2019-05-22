提速降費再迎新一輪精准施策

中評社北京5月22日電／網絡提速降費將迎來新一輪針對性舉措。記者從5月21日舉行的國務院政策例行吹風會上獲悉，今年將進一步規範套餐設置，減少在售套餐數量15%以上；面向中小企業實現平均資費降低不少於15%；確保再向全社會讓利1800億元。此外，攜號轉網已明確“三階段”工作時間表，確保於今年11月30日前完成。



工信部副部長陳肇雄表示，今年提速降費重點工作定在兩個方面：一是推動網絡演進升級，滿足網絡信息技術與經濟社會各領域融合發展的新需求；二是深入挖掘降費潛力，滿足廣大用戶更好的網絡體驗要求。



具體包括，開展“雙G雙提”工作，推動固定寬帶和移動寬帶雙雙邁入千兆時代；推動5G技術研發和產業化，加快5G商用部署和IPv6改造。在實施精准降費上，將針對低收入和老年群體的需求，推動基礎電信企業在全國推出“地板價”資費方案；針對中小企業用戶，通過直接下調資費價格，免費提速升檔等方式，實現平均資費降低不少於15%。



工信部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫表示，將進一步規範套餐設置，減少在售套餐數量15%以上；推動企業做好階梯定價資費試點，推廣簡單自由組合的套餐；要求企業在所有的營業場所開展資費清單式的公示；嚴查老用戶不能選新套餐等不規範行為。



三大運營商是提速降費的主體實施者。國資委財務監管局局長鄔紅兵表示，將進一步加大工作力度，全面完成提速降費各項工作任務目標，確保再向全社會讓利1800億元。



今年是提速降費開展的第五個年頭，據介紹，在網絡提速上，固定和移動寬帶平均下載速率與五年前相比提升了6倍多；網絡降費上，與5年前相比，固定網絡和手機上網流量資費水平降幅均超過了90%，用戶月均使用移動流量達到7.2GB，為全球平均水平的1.2倍。



值得一提的是，攜號轉網工作正在全速推進。前期工信部組織相關企業在5個省市進行了攜號轉網的試驗，目前已累計完成近200萬人次的攜號轉網工作。



陳肇雄表示，目前已組織三家基礎電信企業和中國鐵塔公司制定了建設改造、聯調聯測、提供服務“三階段”的工作時間表，部署在全國推進攜號轉網工作，各項工作正在有序推進中。下一步將推動企業加快系統改造和測試，保障用戶充分享有攜號轉網的權益，確保今年11月30日之前在全國範圍內實現攜號轉網。



來源：經濟參考報