中評社北京5月22日電／當前，國內5G網絡建設有序開展、步履穩健。標準制定方面，三大運營商積極參與，在各自主導領域成績斐然；基站建設方面，共建共享的模式大大節省了投資成本。此外，運營商還牽頭成立產業合作交流平台，建立5G生態圈，重點垂直領域有望率先實現5G應用——



香港、麗江、濟南……最近，各地紛紛宣布打通了當地首個5G電話。在5月17日電信日當天，中國移動香港公司董事長李鋒在香港旺角使用5G手機成功撥通中國移動北京公司的電話，通話清楚流暢。按照工信部部長苗圩的表態，今年5G大規模組網將在部分城市和熱點地區率先實現，預計今年下半年，5G手機、5G平板電腦將陸續投放市場。



標準先行築牢根基



5G發展，標準先行。工業和信息化部總工程師張峰在“2019年世界電信和信息社會日大會”上表示，我國信息通信行業標準體系不斷完善、技術水平持續提升、國際影響力越來越大，特別是在5G國際標準化工作中，國內企事業單位積極向國際社會貢獻中國智慧和中國方案，共同制定全球統一的5G標準，提升了我國在全球移動通信領域的影響力。



我國三大基礎運營商也積極參與5G標準制定。據中國移動副總經理李正茂介紹，在5G領域，中國移動從需求到標誌性技術再到架構設計，成為國際標準主航道的主力軍，牽頭5G無線網場景與需求標準，發布了“5G之花”5G標準的基本需求構架。中國移動最早帶動大規模天線的研發，並率先應用於4G，擔任5G核心網架構標準的報告人，在國際電信聯盟主導了切片分組網的國際標準。



“中國電信率先提出控制雲、轉發雲、接入雲‘三朵雲’的5G架構，成為中國5G網絡架構的基本方案，核心理念融入第三代合作夥伴計劃的國際標準，為全球5G發展提供了技術借鑒。”中國電信副總經理劉桂清表示，中國電信主持了5G基帶性能的討論和標準制定，引領5G設備規劃完成從零到一的跨越，同時牽頭全球主流運營商暫行覆蓋等多項關鍵技術的指標增強。



中國聯通則主導第三代合作夥伴計劃發布了首個Sub－6GHz 5G獨立部署的終端射頻一致性測試標準，為5G時代終端一致性測試提供了技術依據，為相關國家標準的制定提供了參考。



其實，從1G到5G的發展過程，也是中國不斷縮小通信標準化差距的過程。中國互聯網絡發展狀況統計報告指出，截至2018年3月份，我國提交的5G國際標準文稿占全球的32%，主導標準化項目占比達40%，推進速度、推進質量均位居世界前列。



今年的電信日主題也與標準有關，即“縮小標準化工作差距”，體現了融合互通、均衡協調發展的願景，反映了世界各國、各地區更多參與國際標準化進程，促進標準廣泛應用實施。



對此，張峰表示，要深化國際標準化交流與合作，共同推進5G等全球標準和技術規則的制定，積極參與全球產業生態體系的構建與分工。