攜號轉網將於今年11月30日前在全國範圍實現

中評社北京5月22日電／工信部副部長陳肇雄21日在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上說，目前已累計完成近200萬人次的攜號轉網工作，下一步將推動企業加快系統改造和測試，確保今年11月30日前在全國範圍內實現攜號轉網，真正做到“號碼在手，說走就走”。



陳肇雄說，攜號轉網需要對三家基礎電信企業的網絡和運營系統進行必要的改造，涉及近16億移動用戶運營系統的更新，工作相對較複雜。與此同時，還需對第三方平台進行同步改造，以確保用戶攜號轉網後的使用體驗。



前期，工信部組織相關企業在5個省市進行了攜號轉網的試驗。下一步將推動企業加快系統改造和測試，確保今年11月30日之前在全國範圍內實現攜號轉網。



在網絡提速降費方面，陳肇雄表示，近年來，我國持續加強網絡基礎設施建設，大力推進提速降費。截至今年3月底，全國光纖寬帶用戶占比達到91%，4G用戶占比達到75%。2018年，固定網絡每兆月均資費比2014年下降95%。



工信部將持續提升網絡性能，促進網絡演進升級，推動實施精准降費。針對低收入和老年群體的需求，推動基礎電信企業在全國推出“地板價”資費方案，面向建檔立卡貧困戶給予最大的優惠，並要求相關企業規範套餐設置，讓消費者明明白白消費。



來源：新華網